Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025: Bucuresti, in prim-planul modei din Europa de Est

Intre 15 si 18 octombrie, Bucurestiul a redevenit inima vibranta a modei din Europa de Est. Cea de-a treia editie a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week a reunit designeri consacrati, voci emergente, institutii culturale si lideri ai industriei pentru patru zile dedicate creativitatii, sustenabilitatii si inovatiei.

Organizat sub egida Council of Fashion Designers of Romania (CFDR), evenimentul din acest sezon a reafirmat misiunea de a pozitiona Bucurestiul ca un centru regional al modei si al dialogului cultural. Cu Mercedes-Benz in rol de partener strategic principal si sprijinul continuu al Camera Nazionale della Moda Italiana, platforma si-a consolidat prezenta in circuitul european al modei.

Saptamana a debutat cu Next Generation Conference, o conferinta moderata de Amalia Enache, la care au participat personalitati precum Roberto Liberti (Milano Fashion Institute), Iris Skrami (Renoon), Matteo Patalano (Space & Agency Group), Alina Ceusan si Andreea Badala (MURMUR). Discutiile au explorat viitorul modei la intersectia dintre creativitate, business si sustenabilitate.

Momentul central al zilei a fost Next Generation – Fashion Talent Award, organizat in colaborare cu Polimoda, sub tema „Cultural Heritage in Fashion: A Bridge Between Tradition and Innovation”. Competitia a desemnat-o castigatoare pe Mara Popa, ale carei creatii au impresionat juriul international prin reinterpretarea poetica si contemporana a identitatii culturale. Printre finalisti s-au numarat si Roxana Tudor (“DOR”), Melisa Savu (“NUCA”), Genghiz Beghim (“Common Thread”), Azime Őnder (“Contemporary Eternity”), Bogdan Bodros (“Dansul Ursului – The Bear Dance”), Rebeca Andreea Neagu (“Roots”), Ioana Dodoloi (“Petrichor”), Ema-Sara Carpusor (“Blooming Heritage”) si Darius Boar (“Rituals Undone”), fiecare explorand legatura dintre traditie si modernitate.

Defilari memorabile la Muzeul National de Arta al Romaniei

Sala Tronului a Muzeului National de Arta a devenit scena unei saptamani dedicate artei vestimentare. Intr-un cadru solemn, lumina calda a reflectat texturile, volumele si povestile fiecarui designer — o celebrare a diversitatii estetice din Europa de Est.

AMI AMALIA – SS26

Ami Amalia a readus la viata magia basmelor prin tricotaje sustenabile, moderne, realizate in Transilvania din fire naturale. Inspirata de povesti si simboluri ancestrale — copaci de aur, flori vindecatoare, fiinte fermecate — colectia a imbinat nostalgia copilariei cu eleganta prezentului. Fiecare piesa a fost o poveste despre confort, sens si rafinament.

ALMAZ – SS26 Private Show

Colectia ALMAZ SS26 a fost o declaratie de forta feminina. Destinata celor care nu cer voie sa straluceasca, ci o fac natural, defilarea a fost marcata de o estetica puternica, urbana, cu linii precise, materiale lucioase si accente metalice. ALMAZ a oferit un omagiu femeii care transforma vulnerabilitatea in putere.

GUDU – SS26 “A New Verse in Black Poetry”

Lasha Mdinaradze a transformat negrul intr-un limbaj viu. In GUDU SS26, absenta a devenit prezenta. Costumele sculpturale si siluetele taiate cu precizie geometrica s-au impletit cu tricotaje eterice, sugerand echilibrul dintre putere si fragilitate. Negrul nu a fost purtat pentru a ascunde, ci pentru a domina — pentru a vorbi fara cuvinte.

RXQUETTE – SS26 “Vespertine”

RXQUETTE a adus pe scena o eleganta cinematografica, inspirata de serile anilor ’30 si rafinamentul anilor ’50. Siluete fluide, rochii cu spatele gol, sacouri cu talie accentuata si texturi fine au reimaginat feminitatea clasica. Tesaturile reciclate, broderiile si detaliile vintage au transformat nostalgia in sofisticare contemporana.

CARMEN SECAREANU – SS26

Colectia Carmen Secareanu SS26 a imbinat sustenabilitatea cu un haos poetic. Tesaturi reciclate, canepa, in si broderii vintage s-au contopit cu matase si dantela, transformand materialele obisnuite in expresii de rebeliune onirica. Colectia a evoluat precum o “vara invaziva”, surprinzand prin energie, detalii si emotie vizuala.

BORBALA – SS26

BORBALA a redefinit ideea de reciclare ca gest estetic. Prin patchwork-uri vibrante si structuri neasteptate, designerul a transformat resturile textile in opere vestimentare. Fiecare piesa a fost o poveste despre renastere si libertate creativa, o celebrare a individualitatii.

VOL – SS26 “A Celebration of Freedom”

Rezultatul colaborarii creative intre Bianca Taban si Massimiliano Giornetti, colectia VOL SS26 a fost inspirata de apa si libertatea pe care aceasta o ofera, care a ghidat intreaga directie artistica si vizuala a prezentarii.

Colectia marcheaza un moment important pentru VOL, pasind intr-un teritoriu nou prin introducerea unei game extinse de accesorii: genti din piele de sarpe si pony, lanturi statement, cercei, costume de baie de lux, curele si multe altele. Fiecare piesa si accesoriu poarta simbolul definitoriu al colectiei — pasarea metalica, un semn distinctiv prezent pe tot parcursul colectiei.

RAFAELA PESTRITU – SS26 “The Barefoot Bandit”

O colectie despre feminitatea care refuza sa fie imblanzita. Cu imprimeuri amestecate, materiale fluide si accente boeme, Rafaela Pestritu a construit o lume in care femeia danseaza si fuge desculta prin conventiile lumii. Libertate, ritm, vis — intr-o miscare continua.

SAMAN LOIRA – SS26

Inspirata de vulcanul napolitan, colectia Saman Loira a fost o eruptie de senzualitate si forta. Siluete fluide, corsete sculpturale si texturi minerale au capturat energia telurica a pamantului. Punctul culminant: forest dress — o colaborare cu ciocolatierul Gay Odin, o rochie sculpturala ce a transformat luxul in emotie tactila.

MURMUR – SS26

Andreea Badala a construit o poveste despre fragilitatea asumata. MURMUR SS26 a imbinat estetica lenjeriei vintage cu croieli arhitecturale. Paleta delicata de alb, roz si lavanda, echilibrata de negru, a accentuat contrastul dintre vulnerabilitate si putere. O colectie despre feminitatea care nu are nevoie sa se justifice.

MEDEEA – SS26

MEDEEA SS26 a adus o perspectiva introspectiva asupra feminitatii. Materiale clasice — bumbac, lana, matase — s-au unit cu insertii metalice si taieturi industriale. In colaborare cu Emilian Pospaii, sub curatorierea lui Marian Palie, colectia a devenit un jurnal purtabil, o poezie brodata despre memorie si vulnerabilitate.

M.MARQUISE – SS26 “A Manifesto of Light and Joy”

O celebrare a luminii si a bucuriei pure. Cu materiale nobile — matase, Mikado, dantela Solstiss si aplicatii stralucitoare — M.Marquise a creat o colectie etereala, un manifest al elegantei care vine din interior. Fiecare piesa a fost o reflectie a optimismului feminin.

LADO BOKUCHAVA – SS26

Inspirata de estetica horror a anilor ’80, colectia Lado Bokuchava a explorat tensiunea dintre rafinament si deformare. Feminitatea s-a conturat aici ca un paradox: fragila si in acelasi timp indestructibila. Rochii de seara reimaginate, linii ascutite, materiale dense – o poezie gotica despre imperfectiune.

ALEXANDRA SIPA – SS26 “Out of the Woods”

Alexandra Sipa a reinterpretat mitologia ielelor — fiinte mistice ale padurii. Dantela, matase, tulle si fire metalice s-au transformat in creatii eterice, pline de mister. O colectie despre dualitatea dintre frumusete si primejdie, dintre seductie si salbaticie.

Designerul Alexandra Sipa a incheiat prezentarea sa de la Mercedes-Benz Fashion Week cu un moment emotionant dedicat sigurantei femeilor. Modelele au purtat tricouri cu mesaje despre violenta domestica si femicid, iar creatoarea a lansat un apel la solidaritate si actiune, subliniind nevoia unei lumi in care femeile traiesc libere, fara frica si cu incredere.

NISSA SS26 – “VENUS”

Colectia NISSA SS26 s-a nascut din inspiratia ce capteaza stralucirea apelor luminate de luna si misterul scoicilor, intruchipand feminitatea atemporala si gratia radianta. Siluetele fluide si texturile rafinate reflecta viziunea durabila a brandului asupra sofisticarii, maiestriei si sustenabilitatii, celebrand frumusetea eterna si increderea femeii moderne.

La Corinthia Hotel Bucharest, sectiunea Showroom Moment for Buyers a reunit moda si business-ul intr-o experienta exclusivista de networking, conectand designerii cu principalele case de retail internationale. Fiecare brand a fost prezentat intr-un cadru personalizat, oferind invitatilor o calatorie curatoriala prin universul creativ si maiestria fiecarui designer.

Printre cumparatorii prezenti s-au numarat Level Shoes (UAE), Antonia (Italia), Suits (Italia), Riccardo Grassi (Italia), Dell’Oglio Boutique (Italia), Studio Zeta (Italia), Firis (Austria), Galeries Lafayette (Franta), DOFAMIN (Republica Moldova), United Arrows, Hankyu Department Store, Isetan Mitsukoshi (Japonia), Tomorrow (Italia), precum si Camera Buyer Italia si Camera Showroom Milano.

O SAPTAMANA A SUBSTANTEI: SUSTENABILITATE, COLABORARE, ARTA

Dincolo de podium, MBBFW 2025 a fost definit de responsabilitate si inovatie.

Sustainability Dinner, gazduita la Loft Bucharest, a marcat momentul oficial al aderarii CFDR la European Fashion Alliance (EFA) — un pas simbolic ce plaseaza Romania in randul liderilor europeni ai modei sustenabile.

Arta a avut, la randul ei, un rol central prin doua expozitii majore: „Brancusi and the Muses of Dance”, organizata de Institutul National al Patrimoniului si „MRACONIA | BY BALKAN”, curatoriata de Stefan Dragić si Vasilis Marlantis, o explorare vizuala a identitatii si memoriei balcanice.

BEYOND THE RUNWAY

De la Sala Tronului Muzeului National de Arta, transformat intr-un hub creativ elegant, pana la petrecerile exclusive powered by IQOS, energia MBBFW a depasit podiumul.

Ultima zi a fost animata de un live performance by Delia, sustinut de adidas si incheiata cu Closing Party-ul powered by IQOS, care a avut loc la Fratelli Studios, devenit unul dintre cele mai dorite momente ale saptamanii. Cu un live set Golan x MUSE quartet si un performance electrizant by Anthony DJ, noaptea a fost o explozie de ritm, stil si expresie.

Prin initiativele sale, IQOS sustine in mod constant comunitatea creativa din Romania, oferind un spatiu de manifestare a talentului si a inovatiei. Participarea la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week consolideaza aceasta misiune, creand o platforma de expunere, vizibilitate si colaborare pentru materializarea viziunilor artistice.

Sub luminile orasului, designerii, artistii si invitatii au celebrat eleganta, diversitatea si noua energie a Bucurestiului — un oras care isi revendica locul pe harta globala a modei.

Despre Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week este primul eveniment international de moda din Romania, dedicat promovarii designerilor locali si transformarii etichetei “Made in Romania” intr-un simbol apreciat la nivel global.

Acest eveniment exceptional reuneste creatori de moda, clienti, profesionisti ai industriei si pasionati ai modei pentru a celebra arta vestimentara si a incuraja dialogul si colaborarea la nivel international.

Editia 2025 a avut loc intre 15 si 18 octombrie, in locatii emblematice din centrul Bucurestiului.

Sursa: Tabu.RO