Mesajul controversat transmis de DOC pentru soția sa: „M-a înșelat. Am înșelat-o. Ne-am împăcat”

​DOC este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de muzică underground din România, acesta făcându-se remarcat grație talentului său vocal și a personalității puternice. În urmă cu doi ani, el a participat la „Survivor România”, acolo unde a stârnit un val de comentarii din cauza atitudinii sale directe și a modului în care și-a exprimat părerea atunci când nu era de acord cu coechipierii săi.

Cu ocazia zilei de 8 Martie, DOC a transmis pe rețelele de socializare un mesaj dedicat femeilor din viața lui. De asemenea, el a postat o serie de fotografii cu mama, fiica și soția lui, arătându-și astfel iubirea față de ele.

Totuși, o parte din mesajul lui DOC a stârnit controversă. Acesta a afirmat că și-a înșelat soția, dar și că ea l-a înșelat la rândul ei.

„Cred ca a fost prima strângere în brațe. M-a protejat cât necesar, apoi m-a lăsat să mă descurc, să aflu despre mine. Mi s-a arătat în colege de școală. S-a preschimbat intr-o fată pentru care simțeam ca răsare soarele. Înăuntru.

Mi-a dat papucii. M-a înșelat. Am înșelat-o. Ne-am impacat. N-a mers, iubirea nu e îndeajuns când e egoistă. Am vrut s-o salvez, dar voiam să o fac pentru a mă lăuda în fața mea. A revenit.

Acum e mamă. Pentru toți, d-aia nu mai are cum să-și fie și ei îndeajuns. E puternică, determinată, orientată pe rezultat. E precisă. Aproape bărbat, uneori. Rade de asta în privat.

E delicioasă ca și copil. Șugubeață foc. Știe ce are ea și noi, băiețîi, nu. Parcă-i mai isteață decât eram noi mici! Pare c-o gândește mai mult. Sau o simte?

E bunică deja de câțiva ani și străbunica tot de atât. Aici parcă se bucura altfel de lume. Pare ca știe ca e spre apus și se sperie un pic. N-ar trebui. Ce e Ea nu apune niciodată.

Am văzut-o în atâtea locuri ca am înțeles ca e și în… mine. M-a speriat la început, am încercat s-o sufoc cu perna – a ras și și-a aprins o țigară.

Ea e Sursa. Citeam o chestie cum ca toți suntem de gen feminin până cândva în sarcină. E motorul. Ea da sensul. E motivul și motivația. E simetria aproape perfectă. Îți zic eu, tata.

Eae.”, a fost mesajul lui DOC.

Anca, soția acestuia, a venit rapid cu o replică: „Cine te a înșelat, ca n-am înțeles nimic :))”.

Ulterior, ea a explicat că DOC nu făcea referire neapărat la ea, ci în general la femeile care i-au trecut pragul de-a lungul anilor:

„Am clarificat față în față să știți :)) se pare ca era un post despre femeie în general. Implicit toate din viața lui. Cică noi suntem de vină ca n-am înțeles”, a scris Anca.

Sursa: Tabu.RO