Mesajul emoționant al Annei Lesko pentru fanii ei

Solista care a “ars în flăcări” este îngrijorată de ce se întâmplă zilele acestea cu Corona Virus. I s-au anulat concertele, și-a închis restaurantul și acum fermecătoarea solistă Anna Lesko este foarte neliniștită de ceea ce se întâmplă în aceste zile.

Anna Lesko (41 de ani) a publicat un mesj pe rețelele de socializare în care încearcă să le explice fanilor ce simte. “Am fost întrebată de mulți, în privat, de ce lipsesc cu desăvârșire de pe paginile mele online?! Dragii mei, nu am pățit fizic nimic, sunt întreagă, în schimb emoțional sunt pierdută. Va las un mesaj care conține o confesiune sinceră, cum că nu am nevoie să mă prefac că totul e ok, când nu este și nu vreau să va dau poze cu mine doar de dragul de a prinde like urile, pt că știu că sunteți majoritatea online și îmi va crește reach ul…sunt într o stare reală de cugetare și analiză asupra valorilor, oamenilor care mă înconjoară, atât asupra situației globale care nu ne a iertat și tot odată ne a egalat și suntem cu toțîi în aceeași barcă, doar puține lucruri ne mai deosebesc și acelea sunt particulare că semnele de pe blăniță unor maimutzici: educația, spiritul și caracterul….Da, sunt profund îngrijorată și marcată de ce se întâmplă pe plan global și în țara noastră. Nu ascund că am în cap scenarii sumbre și lugubre. Nu îmi vine, sincer va spun, să pun o bluza pe mine și un pantalon, să zâmbesc și să îmi fac o poză să o postez și să spun ceva, orice acolo în comment, nu pot să mă prefac să vb despre lucruri atât de lipsite de importantă și efemere că altă dată: haine, obiecte, mășini, mâncare, rujuri, unghii, creme, relație despre EL și Ea etc, un gând am în cap: cât de firavi, sensibili și egali suntem în față unei Boli! De o săptămâna m am izolat! Citesc o carte dar recunosc nu sunt eu, nu asimilez nimic. Mă uit la un film, văd prin el. Gătesc, nu simt gustul…Mă uit la montaje din viață personală cu ai mei părinți, Adam ,persoane dragi mie și mă apucă plânsul cât de liberi și fericiți eram. Acum că știu că nu pot ajunge la ei, la părințîi mei, surorile mele, prietenii mei (sunti câțiva doar‍♀️), îi iubesc mai mult și tânjesc nespus după ei…Deschid televizorul și văd câți oameni sunt smulși din brațele celor dragi de un virus necruțător…Mă uit ore în șir la o pânză goală, vreau să îmi exprim atâtea sentimente în culori dar încă NU POT! Colcaie în mine, sunt că o furtună încărcată cu diverse mase, vânt, apă, flori și noroi…Aștept să mă liniștesc. P.S știți deja cu toțîi ce conduită tr să adoptați impusă la nivel global! Stați în casă!!!”, a scris pe pagină ei de facebook fermecătoarea solistă.