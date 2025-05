Met Gala 2025 – când are loc cel mai grandios show fashion al anului și care este codul vestimentar

Lumea filmului, modei, muzicii, sportului, politicii și a rețelelor sociale se va reuni luni, pe 5 mai, pentru a onora treptele Muzeului Metropolitan de Artă în cadrul evenimentul anual caritabil organizat de Institutul Costumelor.

Codul vestimentar din acest an este „Tailored for You” (Croit pentru tine), o aluzie la accentul pus de expoziția însoțitoare formată din costume și îmbrăcăminte bărbătească. Expoziția din acest an „Superfine: Tailoring Black Style” (Superfin: Croitorie stil negru) va dura mai mult decât expozițiile anterioare, având o durată de șase luni, și este inspirată de cartea Monicai L. Miller, „Sclavii modei: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity” (Sclavii modei: Black Dandyism și stilul identității diasporice negre). Este prima expoziție Met Gala din ultimii peste 20 de ani care se concentrează exclusiv pe îmbrăcămintea masculină, în special pe stilul negru în îmbrăcămintea masculină de-a lungul secolelor.

„Tema din acest an nu este doar oportună”, a spus Usher, „ci vorbește și despre bogata noastră cultură, care ar trebui să fie întotdeauna celebrată pe scară largă.”

Met spune că expoziția „prezintă o examinare culturală și istorică a stilului de culoare din secolul al XVIII-lea până în prezent prin prisma dandyismului.”

Cine sunt copreședinții Met Gala din acest an?

Pharrell Williams, Lewis Hamilton, Colman Domingo, A$AP Rocky și LeBron James sunt copreședinții, alături de Anna Wintour, care supraveghează gala în fiecare an.

MET a anunțat, de asemenea, un „comitet gazdă”, care include o serie de personalități de culoare din diverse domenii: precum atleta Simone Biles, cineastul Spike Lee, actorul Ayo Edebiri, muzicienii Doechii, Usher, Tyla, Janelle Monáe și André 3000; autoarea Chimamanda Ngozi Adichie și dramaturgul Jeremy O. Harris.

Ediția de anul trecut i-a avut pe Zendaya, Jennifer Lopez, Chris Hemsworth și Bad Bunny în calitate de copreședinți, sub tema „frumoasele adormite”.

Sursa: Tabu.RO