MIHAELA RĂDULESCU, MESAJ EMOȚIONANT LA TREI SĂPTĂMÂNI DE LA MOARTEA LUI FELIX BAUMGARTNER

Mihaela Rădulescu a postat un mesaj plin de durere și iubire după moartea lui Felix Baumgartner.

Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, Felix apare cântând și zâmbind, plin de viață, exact așa cum Mihaela vrea să și-l amintească.

Alături de filmare, Mihaela Rădulescu a scris o declarație sinceră, profundă și tulburătoare despre bărbatul care i-a fost alături mai bine de un deceniu. Este un omagiu adus bărbatului care a făcut-o fericită și pe care l-a iubit cu toată ființa.

„Mergând prin soare… Pune-ți un zâmbet pe față, ca și cum nimic nu ar fi în neregulă… Gândește-te la momentele frumoase…

Am făcut din acest bărbat cel mai fericit om, și el a făcut același lucru pentru mine.

Țintește către o astfel de iubire, țintește către a cânta mereu împreună, țintește către acel singur lucru care contează cel mai mult în viața oricui, iubirea pentru persoana cu care îți împarți viața. Asta e cea mai ușoară cale către fericire.

Uneori, unii prieteni, străini sau chiar familia nu vor înțelege niciodată.

Dar asigură-te că nu-ți va păsa niciodată de ce cred ceilalți.

Asigură-te că vei continua să cânți, să te distrezi, să construiți o viață împreună și să mențineți dragostea vie până la capăt.

Eu o voi face, pentru tot restul călătoriei mele prin viață.

Acest bărbat perfect merită toată dragostea și respectul pe care l-a oferit TUTUROR, inclusiv celor care nu l-au înțeles niciodată.

Voi lupta pentru tine, iubirea mea. Așa cum am făcut mereu. Așa cum ai făcut și tu mereu pentru mine.

Și voi fi acolo pentru fiecare dintre prietenii mei minunați și ai tăi, care au fost alături de mine, din respect și iubire pentru tine.

Va urma.”, este mesajul Mihaelei Rădulescu.

Sursa: Tabu.RO