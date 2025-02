Mihai Bendeac s-a întors la Antena 1. Primele imagini oficiale VIDEO

Mihai Bendeac revine în televiziune, după o absență de 3 ani, iar postul la care apare din nou este tot Antena 1

În cel mai recent promo al celor de la Antena 1, Mihai Bendeac apare pentru câteva secunde și spune o singură replică: „Creier, bă, creier”.

Promo-ul oficial al celor de la Antena 1, în care apare și Mihai Bendeac, a fost postat în mediul online cu doar câteva zile înainte ca actorul să împlinească 42 de ani și filmul său, „Căsătoria”, să între pe Netflix. Cele două evenimente au loc fix în aceeași zi, pe 16 februarie.

Apariția lui Mihai Bendeac este una surprinzătoare, deoarece actorul a plecat cu scandal de la iUmor, acolo unde s-ar fi certat cu artistul Cheloo, după cum apăruseră informații pe internet în anul 2022.

Despre Mihai Bendeac s-a mai spus, în ultimii trei ani, că ar urma să semneze cu PRO TV, însă informațiile nu au fost confirmate de niciuna dintre părți. Mai mult decât atât, actorul a dat de înțeles în urmă cu mai multe luni că se va întoarce în televiziune la 2025, dar nu a oferit detalii.

„Am scris două formate de televiziune şi unul se va produce, sper, la anul. Cea mai mare dorinţă pe care o am în momentul de faţă să se întâmple cu Mona Segall, pe care o consider cel mai mare om de televiziune din istoria României. Pentru mine ar fi o întâlnire foarte importantă a carierei mele. Un format în care vom râde, vom plânge. Are şi câteva părţi de reality. Esenţial. Pot să-ţi spun care este titlul: «Înmormântarea» se numeşte. În fiecare săptămână va fi o înmormântare a unei persoane publice. Nu neapărat metaforică. Conţine şi elemente de satiră şi pamflet”, spunea în toamna anului trecut Mihai Bendeac pentru Pagina de Media.

Sursa: Tabu.RO