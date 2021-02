Mihai Petre s-a reinventat! Ce emisiune are după plecarea de la „Românii au talent”

Mihai Petre s-a reinventat după ce a fost înlocuit în juriul „Românii au talent” cu Alexandra Dinu. Deși decizia de a părăsi îndrăgitul show de talente nu i-a aparținut, ci conducerii, care și-a dorit să schimbe dinamica competiției prin aducerea unei noi persoane, coregraful a simțit și el nevoia unei schimbări.

Fostul jurat de la „Românii au talent” s-a apucat de YouTube. Acum realizează o emisiune de tip talk-show pe canaul său, unde va aduce persoane apreciate din România.

Prima invitată a cunoscutului dansator este Andreea Esca, iar Mihai Petre este încântat de ce a reușit să realizeze în timpul liber pe care l-a avut din cauza pandemiei.

„De miercuri încep să postez o serie de conversaţii cu oameni mai mult decât interesanți, pe care am început să o fac din vara anului trecut. Bine că nu s-a făcut anul şi am reuşit să le aduc la o formă care să îmi placă… Miercuri, la ora 10, @andreeaesca are legătura la prima ediţie din Mihai Petre Show. Pe YouTube!”, a scris artistul pe Instagram.

Adevărul despre plecarea de la „Românii au talent”

În urmă cu câteva luni, Mihai Petre a detaliat motivele pentru care a fost eliminat de la show-ul de talente, susținând că echipa avea nevoie de o nouă dinamică și vestea că pleacă l-a luat pe nepregătite.

„Am discutat despre asta, am fost anuntat oficial de luni, iar vineri (n.r. 9 octombrie 2020) s-a comunicat. O asa veste te ia intotdeauna pe nepregatite. Stiam cu cateva zile inainte ca exista intentia de a se schimba sensul dinamicii la masa juriului, prin aducerea unei doamne sau domnisoare. Dar n-a fost sigur… Nu tine de mine sa judec asta, stiu doar ca asta s-a dorit. Aceasta a fost ideea principala, aceea de a obtine o alta dinamica si de a stabili echilibrul acolo, in juriu”, a mărturisit Mihai Petre pentru Click!.

Artistul a spus că ține legătura în continuare cu foștii lui colegi, cu care este în relații foarte bune.