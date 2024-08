Mihai Trăistariu vrea să dea o nouă lovitură pe litoral. Apartamentele din Mamaia i-au adus o avere

Mihai Trăistariu a investit bani în mai multe apartamente din Mamaia pe care le închiriază în fiecare an. Artistul a spus că unitățile de cazare sunt rezervate încă din primăvară pentru vară.

Artistul face tot ce îi stă în putință pentru ca turiștii să aibă o experiență bună. Vrea să se extindă și mai mult, așa că în 2025 plănuiește să închirieze și o bucată de plajă pe care să o amenajeze cu șezlonguri și beach bar.

„Mă bate gândul și pe mine să îmi iau o plajă pentru anul viitor. M-am interesat, pentru că eu am dreptul, având apartamente în Mamaia Nord, am dreptul la plajă. Am prioritate ca să zic așa. Vreau să închiriez o porțiune de plajă, să fac un beach bar și cu șezlonguri, dar eu vreau să merg, așa cum am făcut și în cazul apartamentelor, cu prețuri normale, firești, să nu fugă omul. Interesul este să vină oamenii, să le placă și să ne recomande, deci anul viitor eu sper să am și o plajă”, a mărturisit Mihai Trăistariu pentru WOWbiz.ro.

Cântărețul încasează, la început de toamnă, 35.000 de euro numai din turism. Concertele rămân, însă, cele care îi aduc ceu mai mulți bani, aproximativ 60.000 de euro pe an. În total, profitul anual al artistului este de 120.000 de euro, după cum spune chiar el.

„După ce plătesc toate cheltuielile, numai din tursim îmi rămân 35.000 de euro, la începutul toamnei. Din concerte, fac pe an cam 60.000 de euro. Cel mai bine e în timpul verii. Și cu școala de muzică, pe are o am de zece ani, deci din cele trei venituri am un profit de 120.000 de euro pe an. În fiecare zi am la mare concerte, la resorturi, apoi în week-end plec prin țară, la festivaluri, la nunți, la botezuri”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Cancan.

Sursa: Tabu.RO