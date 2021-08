Mircea Badea și Carmen Brumă, imaginea care a aprins internetul. Cum s-au pozat la piscină

Carmen Brumă și Mircea Badea formează unul dintre cele mai longevive și discrete cupluri din showbizul românesc. Recent, antrenoarea de fitness și-a surprins fanii de pe contul de socializare, după ce a postat o imagine rară alături de iubitul ei.

Admiratorii celor doi au fost mega-încântați, mai ales că aceștia sunt extrem de rar surprinși împreună. „Hai că pun şi o poză cu Megastarul, că tot s-a chinuit Adina Halas să ne prindă. Suntem leşinaţi să ne pozăm/postăm împreună”, spune ironică iubita lui Mircea Badea.

„În sfârşit !!! Sunteţi UNICI !!! El un insuportabil nebun in sensul bun şi tu frumoasă invidiată de lumea întreagă. Vă ador din tot sufletul !”, a scris o admiratoare la postarea făcută de Carmen Brumă.

„Ce frumoși sunteți… Mă duc cu gândul la filmul Baywatch! Gânduri bune! Mulțumesc Mircea că ne-ai făcut să gândim la unele lucruri care nouă ni se păreau neimportante, să fim mai atenți la detalii și să nu ne mai lăsăm influențați… Datorită ție am conștiința împăcată și contează mult pentru mine, am pace! Mulțumesc Carmen pentru tot ce ne-ai arătat și ne-ai spus despre o viață mai sănătoasă, mai echilibrată cu sport în primul rând, etc. Faptele voastre bune să se întoarcă la voi!”, a mai scris cineva.

Carmen Brumă și Mircea Badea s-au cunoscut în 1998 prin intermediul lui Mihai Mitoșeru. Un an mai târziu cei doi s-au reîntâlnit la emisiunea Noaptea Târziu, pe care Mircea Badea o prezenta alături de Oreste, iar Carmen Brumă era una dintre asistentele show-ului. Din anul 2000 cei doi sunt împreună, iar acum 7 ani a venit pe lume Vlad, primul lor copil. Carmen Brumă și Mircea Badea se înțeleg foarte bine și se iubesc la fel de mult ca în prima zi.