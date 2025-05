MISHA MILLER, APARIȚIE SPECTACULOASĂ PE COVORUL ROȘU DE LA FESTIVALUL DE FILM DE LA CANNES

Misha Miller, pe numele ei real Mihaela Arsene, a pășit pentru prima oară pe covorul roșu al prestigiosului Festival de Film de la Cannes. Recunoscută internațional în urma succesului răsunător al piesei „Bam Bam”, Misha s-a aflat la Cannes la invitația organizatorilor, alături de vedete de talie mondială.

Misha Miller a declarat că momentul a fost copleșitor și emoționant:

„Am fost împreună cu Ciara, Naomi Campbell, Cara Delevingne, chiar în momentul în care am pășit pe red carpet. A fost emoționant, dar am avut noroc cu coach-ul de acolo, care mi-a făcut intrarea mai ușoară, explicându-mi la ce să mă aștept. M-am simțit extrem de bine și simt că am mai făcut un pas spre visul meu.”

Pentru apariția de gală, Misha Miller a ales să poarte o creație semnată de Manon Chemise, un designer român, reafirmându-și susținerea pentru moda autohtonă:

„Am fost îmbrăcată într-o rochie de la un designer român și, pentru toate evenimentele din această săptămână, am ales ținute exclusiv din România. Sper că nu e ultimul meu red carpet, ci doar începutul.”

Cea de-a 78-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes s-a încheiat sâmbătă seară prin tradiţionala ceremonie de decernare a premiilor.

Lungmetrajul „Un simplu accident”, regizat de cineastul și disidentul iranian Jafar Panahi, a câştigat trofeul Palme d’Or.

Filmul, realizat în clandestinitate, este un thriller prin care regizorul Jafar Panahi critică încă o dată regimul politic de la Teheran. În 2024, trofeul Palme d’Or i-a fost atribuit lungmetrajului „Anora”, regizat de cineastul american Sean Baker. Regizorul Jafar Panahi, care a fost arestat de mai multe ori în Iran din cauza filmelor sale, fusese prezent pe Croazetă cel mai recent în 2003, când filmul său „Crimson Gold” a fost proiectat în secţiunea Un Certain Regard.

Sursa: Tabu.RO