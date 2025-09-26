MODA SECOND-HAND: DE CE HAINELE PURTATE DEJA SUNT „NOUL LUX”

Piața europeană de bunuri second-hand crește cu o rată anuală de 22%, iar 7 din 10 europeni cumpără deja îmbrăcăminte la mâna a doua, arată un studiu din 2024. România nu face excepție.

Dacă până acum ceva timp, magazinele de haine second-hand erau asociate cu cele de cartier care „miros urât”, au produse de slabă calitate și prețuri mici, în prezent, asistăm la reinventarea lor.

Potrivit unui raport GlobalData (2024), piața de modă second-hand a ajuns la 190 miliarde USD, iar estimările arată că va depăși 521 miliarde USD până în 2034, cu o rată anuală de creștere de 10,7%. În SUA, segmentul second-hand valorează deja 50 miliarde USD, cu o creștere de 30% într-un singur an, în timp ce în Europa, vânzările din economia circulară a modei au atins 20 miliarde € în 2024 și ar putea urca la 31,3 miliarde € până în 2030, conform datelor Capital One Shopping și Fashionating World.

Studiul Ademe (2023) arată că 86% dintre consumatorii de second-hand recunosc că pot cumpăra mai multe haine pentru mai puțini bani. Ceea ce începe ca un gest responsabil riscă să se transforme într-un ciclu de supraconsum, unde satisfacția descoperirii învinge orice limită rațională.

În România, piața second-hand s-a dublat în ultimii cinci ani, ajungând la aproape 1 miliard lei (200 milioane €), potrivit Romania Insider (2025). Estimările IBISWorld (2025) indică o valoare de 314,5 milioane € în acest an, cu o creștere anuală de aproape 10% între 2020 și 2025. Sectorul cuprinde aproape 3.000 de afaceri și generează venituri semnificative și în piețele și târgurile tradiționale, unde textilele și încălțămintea la mâna a doua aduc anual peste 79 milioane €.

Achiziționarea hainelor deja purtate prelungește durata de viață a fiecărui articol vestimentar și reduce impactul asupra planetei. Asta înseamnă mai puțină apă, energie și resurse folosite. Potrivit Oxfam, cumpărarea unei perechi de blugi și a unui tricou poate economisi echivalentul a 20.000 de sticle de apă comparativ cu achiziția unor articole noi. În contextul unei industrii a fast fashion-ului aflate în plină expansiune, moda sustenabilă poate fi exact „antidotul” de care avem nevoie.

