Moda viitorului | Ce vom purta în metavers?

În viitorul apropiat, în loc să alegi o haină din dulap, ai putea, în schimb, să apelezi la garderoba ta virtuală pentru a alege o ținută digitală redată 3D pe care să o „porți” în timpul apelurilor video. Cel puțin, pe asta se bazează numeroși oameni din domeniul modei și tehnologiei, pe măsură ce mai multe companii observă evoluția modei digitale. Și pariază că acele ținute virtuale nu vor fi doar pentru apelurile pe Zoom, ci ar putea fi purtate în cele din urmă în „metavers” – conceptul unei lumi de realitate extinsă interconectată – în jocuri, în rețelele sociale și, în cele din urmă, poate, văzut pe corpul tău în lumea reală prin ochelari de realitate augmentată (AR).

Realitatea virtuală și metaversul sunt probleme din ce în ce mai de actualitate, într-o lume care se pregătește să îmbrățișeze definitiv tranziția digitală, chiar și industria modei se uită către un viitor format din îmbrăcăminte virtuală.

În raportul anual „State of Fashion” al McKinsey & Company și The Business of Fashion, liderii din industrie au anticipat această frontieră captivantă. „Există din ce în ce mai multe referințe la a doua lume în care te poți exprima (dar) probabil că există o subestimare a valorii care este atașată indivizilor care doresc să se exprime într-o lume virtuală cu un produs virtual, (prin) o persoană virtuală.”, spune Robert Triefus, directorul de marketing al Gucci.

Îmbrăcămintea digitală nu este o noutate. Industria jocurilor video a pus mai recent bazele modei digitale, cu ținute sau „skins”, în jocuri precum Overwatch și Fortnite generând miliarde de venituri.

Unii jucători importanți de modă au început deja să valorifice piața jocurilor – în 2019, Louis Vuitton a proiectat skin-uri pentru League of Legends, iar Nike și Ralph Lauren au oferit în acest an accesorii pentru avatar prin platforma virtuală de construire a lumii Roblox. În afara jocurilor, NFT – sau jetoanele nonfungibile , care utilizează tehnologia blockchain pentru a verifica dreptul de proprietate asupra activelor digitale – a permis ca moda digitală să fie monetizată într-un mod mai larg. (Toamna aceasta, colecția NFT a lui Dolce & Gabbana s-a vândut pentru 1.885,719 ETH, echivalentul la acea vreme a 6 milioane de dolari).

În același timp, discuțiile despre lumile virtuale s-au accelerat din cauza pandemiei și a lucrului la distanță. Nou branduita companie Facebook – „ Meta” – nu a făcut decât să stimuleze mai mult interes. Mark Zuckerberg a recunoscut recent, în cadrul unei conferințe, că vom avea „o garderobă de haine virtuale pentru diferite ocazii” în metavers.

Și fără spectacole fizice de anul trecut, creatorii de modă au fost nevoiți să devină creativi în modul în care își prezentau hainele. Casa de lux americană Hanifa a organizat o emisiune digitală care a evitat modelele umane în favoarea figurilor plutitoare, fără cap, purtând redări 3D ale articolelor vestimentare, în timp ce designerii chinezi Xu Zhi, Andrea Jiapei Li și Roderic Wong au prezentat colecții în timpul Săptămânii Modei de la Shanghai printr-o vitrină virtuală.

Mărci importante precum Gucci, Prada și Rebecca Minkoff intră cu nerăbdare în spațiu virtual.

Moda în metavers

Activitățile potențiale disponibile online vor fi la fel de variate precum vizionarea virtuală a unui concert, o călătorie online, cumpărarea și probarea hainelor digital. În metavers, utilizatorii vor putea achiziționa teren virtual și alte active digitale, probabil folosind criptomonede.

Moda va fi, de asemenea, din ce în ce mai înrădăcinată în metavers: clienții din Generația Z vor petrece din ce în ce mai mult timp în mediul online, socializând și mergând la cumpărături.

În ciuda faptului că este realitate virtuală, oamenii vor dori ca avatarurile lor să arate cât mai bine. Datorită NFT-urilor, experiența de Metaverse va permite oamenilor să se cufunde pe deplin în industria modei chiar și într-o lume virtuală, deținând adevărata proprietate asupra articolelor de modă și de lux pe care le cumpără. Deoarece NFT-urile sunt urmăribile și unice, problema articolelor de modă false va fi de domeniul trecutului, fiecare articol digital fiind verificabil pe blockchain.

Un exemplu în această direcție este colaborarea dintre Balenciaga și Fortnite, care a făcut posibilă achiziționarea de haine inspirate din diverse modele Balenciaga, în cadrul jocului. Și Dolce și Gabbana a lansat în octombrie anul trecut o colecție digitală formată din nouă articole vestimentare NFT, numind-o „Colecția Genesis”. Vândută pentru aproximativ 5,7 milioane de dolari, colecția a devenit cea mai scumpă colecție digitală de până acum.