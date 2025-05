Modul inedit în care Roxana Nemeș a anunțat că e însărcinată cu gemeni

Roxana Nemeș a anunțat într-un mod inedit că e însărcinată cu gemeni. A dat marea veste despre sexul bebelușilor alături de soțul Călin Hagima și de prietenii lor.

La începutul lunii mai s-a aflat că Roxana Nemeș e însărcinată. „Cel mai frumos dar de la Dumnezeu! Îți mulțumim, Doamne, pentru cea mai mare binecuvântare! Next chapter of our life”, a scris Roxana Nemeș pe Instagram, la momentul respectiv.

„Aș vrea și băiat, și fată. Dacă se poate să fie mai mare băiatul și fata mai mică. Am făcut și dormitorul copilului, pentru doi, de fapt, cu mobilă, cu tot. Am făcut totul gri, nu știm ce va fi. Și dressingul l-am făcut”, mai spunea Roxana Nemeș pentru SpyNews.

Ieri, Roxana Nemeș și Călin Hagima au anunțat că vor deveni părinți de gemeni. Într-un decor special amenajat în grădina casei lor, lângă piscină, ei au dezvăluit că vor avea gemeni. A fost o surpriză mare pentru toți cei prezenți.

Veștile bune nu s-au oprit aici, Roxana Nemeș e însărcinată cu băiețel și fetiță. „Tot ce am visat! Chiar și mai mult”, a scris ea pe Instagram, după petrecerea „Gender Reveal”, la care fum albastru și roz a fost aruncat spre cer.

Roxana Nemeș și Călin Hagima s-au căsătorit în 2021, după ce au format un cuplu mai mulți ani.

Sursa: Tabu.RO