Modul inedit prin care Irina Rimes a fost în căsătorie de David Goldcher. De ce nu vrea inel de logodnă

Irina Rimes a dezvăluit că a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, producătorul francez David Goldcher, însă nu a primit un inel clasic. Artista a povestit cum a avut loc momentul.

Invitată în emisiunea „La Măruță”, moderată temporar de Pavel Bartoș, cântăreața a lăsat să se înțeleagă că partenerul ei a făcut pasul cel mare și a cerut-o de soție. Deși și-a exprimat dorința de a deveni mamă și de a se căsători, Irina a precizat că nu își dorește un inel de logodnă, fiind o persoană care nu poartă bijuterii.

În schimb, artista a mărturisit că atunci când va fi cerută oficial, preferă ca iubitul ei să o ducă într-o călătorie specială, în locul unui inel tradițional.

„Tot urlă lumea pe aici, îmi zice întreab-o când vrea să se mărite”, i-a spus Pavel Bartoș, la un moment dat. „Când o fi, atunci mă voi mărita. Și oricum nu o să știe nici…(…) M-a cerut o dată. Am făcut o dată piese împreună. Noi facem multă muzică împreună și am făcut o piesă în limba franceză, el s-a așezat în genunchi și m-a cerut cu un elastic de păr. Și am zis «da» și aia a fost”, a dezvăluit Irina Rimes. „Deci oficial ești cerută?”, a întrebat Pavel Bartoș.

„Da. Oricum i-am zis că dacă vreodată mă cere, am zis că nu vreau inel, oricum eu nu sunt cu bijuteriile, nu port nimic, vreau o călătorie, du-mă într-o călătorie și ăla e inelul”, a mai spus artista. Întrebată despre copii, Irina a dezvăluit că nu este sigură de numărul exact de copii pe care și-i dorește, dar are o dorință clară de a adopta: „Nu știu câți copii vreau. Îmi doresc să înfiez, asta știu sigur, la momentul potrivit”.

Irina Rimes și David Goldcher trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape patru ani. S-au cunoscut în Franța, la o sesiune de studio.

