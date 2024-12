Moment rușinos pentru Andreea Bănică! Cântăreața, dată afară dintr-un restaurant din Capitală

Andreea Bănică a povestit experiența „foarte urâtă și proastă” pe care ea și prietenele ei au avut-o într-un restaurant din Capitală. Cântăreața a spus că niciodată nu a mai pățit așa ceva.

Andreea Bănică și prietenele au dat comanda de mâncare și băutură, însă nici n-au apucat să termine de mâncat și de discutat, că unul dintre chelneri le-a rugat să se grăbească. Interpreta a povestit totul pe contul de socializare.

„În seara asta am avut o experiență foarte urâtă și proastă. Am ieșit împreună cu fetele, prietenele mele, la masă, la Casa Mița Biciclista, unde toată lumea se adună să facă poze. Atenție, am rezervat o masă de 8-9 fete câte am fost, să ne simțim bine, să ne distrăm, să mâncăm ceva bun. După 2 ore și jumătate, 3 aproape, ni s-a spus că au o altă rezervare pe acea masă și că trebuie să părăsim localul, să ne grăbim. Deci, penibil absolut. Mai penibil de atât nu se poate.

Iar cu această ocazie pot să spun și eu la rândul meu că am umblat în foarte multe restaurante din lumea asta, nu numai în România, nu am pățit niciodată așa ceva. Nu am pățit niciodată să vină chelnerul la masă și să spună: Vă rugăm frumos să vă grăbiți că trebuie să plecați din restaurant. Pe mine m-a bufnit râsul, am zis că poate nu aud. (…)

„Ne cerem scuze, asta e politica noastră”. Adică, să știți și voi. Dacă vreți să mergeți la Casa Mița Biciclista să știți că doar 2 ore maxim, 2 ore jumătate habar n-am puteți să stați la masă. Deci nu puteți să și digerați mâncarea. Mâncați, vă grăbiți, spuneți ce aveți de spus și ați plecat acasă. Nu mai puteți să stați acolo la o cafea, la o apă, poate mai vrei să mănânci ceva…atitudinea asta lasă de dorit, pe bune”, a ținut să spună Andreea Bănică, pe pagina ei de Instagram.

Artista a mai susținut că a mers în foarte multe restaurante din întreaga lume, dar așa ceva n-a mai pățit: „Pe mine m-a bufnit râsul, am zis că poate nu aud…”.

Sursa: Tabu.RO