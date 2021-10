Momente de coşmar pentru Elena Gheorghe și familia ei

Elena Gheorghe și toți membrii familiei sale au fost infectați cu Sars-Cov-2 în formă severă și ușoară. Vedeta a sunat la mai multe spitale, pentru o rudă în stare gravă, dar nu mai erau locuri.

Cântăreața a povestit joi, pe Instagram, experiența traumatizantă prin care a trecut alături de familia sa când ea și alți 10 membri s-au infectat cu Sars-COV-2, în formă severă, moderată și ușoară.

Artista și-a început teribila relatare confesând că este pentru prima dată după trei săptămâni când poate zâmbi cu adevărat.

„Prima zi dupa 3 saptamani cand pot zambi cu adevarat… in tot acest timp am trecut prin toate starile, de la neputinta la disperare, de la a accepta tot ce ne e dat la o bucurie imensa ca suntem toti bine! Familia mea, 11 membri, am avut Covid, unii cu simtome severe, altii medii iar ceilalti usoare. N-am fost in stare si nici nu am avut putere sa postez nimic, eu am fost “asistenta” de serviciu la mine acasa pentru 4 oameni dragi care aveau nevoie de medicamente, mancare, sprijin 24/24, eram pe telefoane si cu ceilalti dar si cu medici, asistenti si va impartasesc experienta mea pentru ca sunt alaturi de toti cei care au trecut sau trec prin asa ceva si nu-s putin din pacate, sunt f multi.”, a povestit Elena Gheorghe pe rețeaua de socializare.

Vedeta a mai menționat că în momentul când starea unuia dintre membrii familiei s-a înrăutățit și nu mai putea fi tratat acasă, Elena a sunat disperată la toate spitalele, dar nu a mai găsit locuri. De asemenea artista a mai povestit că viața rudei depindea de un medicament care nu se găsea în România, la acel moment și cu greu a putut face rost de tratamentul salvator.

„Ne-am lovit de toate problemele sistemului sanitar care este blocat, nu mai sunt locuri in spitale si nu va spun asta pentru ca am vazut la televizor ci pt ca am sunat la fiecare spital in parte, la toate cunostintele pe care le aveam ca sa gasesc un loc pentru un membru care nu mai putea fi tratat acasa, a fost jocul mintii iar saturatia lui era din ce in ce mai mica. Dupa ore bune petrecute pe coridorul spitalului, a doua oara caci prima a fost fara succes, o minune a facut sa gasim un loc… apoi pentru ca nu raspundea la tratament a fost o cursa pe viata si pe moarte la propriu sa gasim un medicament care nu se gaseste in spitale, nici in farmacii, practic nicaieri in Romania (cel putin la momentul acela)iar timpul era scurt trebuia gasit repede, asta ne-a epuizat psihic dar cu ajutorul Lui l-am gasit dupa 2 zile de cautari prin niste oameni minunati carora le vom fi recunoscatori mereu.

Acum ne recuperam fizic dar mai ales psihic pentru ca n-a fost usor dar multumim mereu ca ne-a fost dat sa intalnim ingeri care au venit sa ne salveze. (…) Oameni dragi, nu va dau sfaturi caci nu sunt specialist”, a mai scris Elena Gheorghe pe pagina sa de Instagram.