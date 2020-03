Momentele grele pentru Angelina Jolie: două dintre fiicele sale au ajuns pe mâna medicilor

Angelina Jolie a dezvăluit într-un eseu publicat în revista Time, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, că fiicele sale mai mari, Zahara și Shiloh, au suferit intervenții chirurgicale anul acesta.

Actrița nu a intrat în detalii prea clare, însă a dezvăluit că este vorba despre Shiloh, de 13 ani, și Zahara, de 15 ani. „Am petrecut ultimele două luni printre operații cu fiica mea cea mare și acum am fost nevoită să asist la o operație la șold a surorii ei mai mici”, a spus Angelina Jolie în eseul Why girls deserve love and respect on International Women’s Day. Paparazii au suprins-o pe actriță alături de Shiloh, care merge acum cu ajutorul cârjelor.

Se pare că aceste operații au fost motivul pentru care Brad Pitt a ratat Premiile Bafta de luna trecută. Actorul a stat lângă fiicele sale în aceste momente dificile.

„Ele știu că scriu asta, deoarece le respect intimitatea și am discutat împreună acest subiect și m-au încurajat să o fac. Ele înțeleg că a trece prin provocări de ordin medical și a lupta pentru a supraviețui și a se vindeca este un lucru de care trebuie să fie mândri”, a mai dezvăluit Angelina Jolie.

„Am urmărit fiicele mele îngrijindu-se una de alta. Fiica mea cea mai mică a studiat asistentele medicale împreună cu sora ei, apoi, data viitoare a asistat. Am văzut cum toate fetele mele au oprit atât de ușor totul și s-au pus reciproc pe primul loc și am simțit bucuria de a le fi în ajutor celor pe care le iubesc. Le-am urmărit și fricile de pe față pe care le-au întâmpinat cu un curaj hotărâtor. Cu toții știm acel moment în care nimeni nu ne poate ajuta și tot ce putem face este să închidem ochii și să respirăm. Când doar putem să facem următorul pas sau să respirăm prin durere, așa că ne fixăm pe noi înșine și o facem.

Frații lor erau acolo pentru ele, susținători și dulci. Dar în această Ziua Internațională a Femeii, scriind de la spital, mă găsesc concentrându-mă pe fiicele mele pentru o clipă și tot ce am învățat de la ele și de la alte fete tinere pe care le-am întâlnit în întreaga lume”, a continuat actrița.

„Cineva mi-a spus, când le-a văzut pe fiicele mele îngrijindu-se una de cealaltă, că „vine natural la fete”. Am zâmbit, dar apoi m-am gândit la cât de des este abuzată această noțiune. Fetița trebuie să aibă grijă de ceilalți. Femeia pe care o va crește va fi de așteptat să dea și să aibă grijă și sacrificiu. Fetele sunt adesea condiționate să creadă că sunt bune doar atunci când îi servesc pe ceilalți și sunt egoiste sau greșesc dacă se concentrează vreodată pe propriile nevoi și dorințe. Moștenirea fetelor, deschiderea și instinctul lor de a-i hrăni și de a-i ajuta pe ceilalți, trebuie apreciate și nu abuzate. Trebuie să facem mult mai mult pentru a le proteja, în toate societățile: nu numai împotriva modurilor extreme în care drepturile fetelor sunt adesea încălcate, ci și nedreptățile și atitudinile mai subtile care de multe ori trec neobservate sau justificate. Așadar, dorința mea în această zi este să prețuim fetele. Aveți grijă de ele. Și știți că, cu cât cresc mai puternice, cu atât vor fi mai sănătoase și cu atât vor da mai mult familiei și comunității lor.

Iar mesajul meu pentru fete este: luptați, domnișoarelor. Grija dvs. una pentru cealaltă va fi o mare parte din drumul vostru spre viitor. Țineți nervul. Cunoaște-ți drepturile. Și niciodată să să nu lași pe cineva să-ți spună că nu ești prețioasă și specială și, mai ales, egală”, încheie Angelina Jolie.