Momentul care a făcut-o pe Alina Sorescu să îl părăsească pe Alexandru Ciucu

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat după trei ani de procese.

Invitată în cadrul unei emisiuni TV, artista a vorbit despre momentul în care a decis să își părăsească soțul. Chiar dacă nu și-a dorit un astfel de deznodământ, a făcut tot ce este posibil ca fetițele să fie liniștite și fericite.

“Totul s-a întâmplat treptat. Cred că momentul în care m-am hotărât, în care am înțeles că nu trebuie să mai stau, a fost momentul în care am văzut că există repercursiuni asupra fetițelor și că ele asistă la un comportament nepotrivit, la o stare care nu este normală și care nu este benefică pentru două fetițe. Am realizat că eu, ca mamă, trebuie să fac tot ce ține de mine ca ele să trăiască o viață liniștită și normală.

Am fost întrebată dacă am stat în această situație pentru situația financiară și am explicat că nu și am dat exemple în acel context. Da, din păcate, așa se întâmplă. Să zicem că cheltuielile mari erau cele care aveau facturi în general, erau suportate de noi, de el, dar cheltuielile care țineau de mine și de fetițe, cele care uneori trec neobservate, pe acestea nu le împărțeam.

La un moment dat, ajungi să crezi că normalitatea înseamnă fericire, din păcate, dar o decizie nu o poți lua așa ușor, mai ales că nu-mi doream ca acesta să fie deznodământul. Eu m-am căsătorit cu scopul de a fi pentru toată viață, nu m-am gândit niciodată că voi fi aici, am făcut tot ce ține de mine să nu ajungem aici”, a povestit Alina Sorescu.

Sursa: Tabu.RO