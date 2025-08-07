Tabu
MOMENTUL ÎN CARE O FATĂ DE 12 ANI LEȘINĂ PE SCENĂ LA CONCERTUL LUI KATY PERRY! CE A FĂCUT ARTISTA

by Andreea Damian
Momente de panică la concertul susținut de Katy Perry duminică seară, în cadrul turneului Lifetimes Tour, după ce o fetiță de 12 ani a fost chemată pe scenă de către artistă, însă a leșinat. 

​Incidentul s-a produs la show-ul din Detroit, Michigan, acolo unde Katy Perry a invitat patru tinere fane din public să cânte împreună cu ea piesa The One That Got Away. Printre ele s-a aflat și McKenna, o fetiță care, după ce a ajuns pe scenă și a fost întâmpinată călduros de artistă, s-a prăbușit brusc sub privirile îngrijorate ale publicului.

Fără să ezite, Katy Perry s-a aplecat imediat lângă copilă, solicitând asistență medicală. Luminile au fost reduse, iar membrii echipei de intervenție au urcat pe scenă pentru a o evalua pe micuță. Imaginile surprinse de spectatori și publicate pe rețelele sociale arată artista rămânând lângă McKenna până la sosirea echipei medicale.

Deși nu se știe cu certitudine dacă fetița și-a pierdut cunoștința, martorii au precizat că nu a suferit răni grave și nu s-a lovit la cap în cădere. Aceasta a fost transportată în afara scenei pe o targă, în aplauzele și scandările publicului.

Ulterior, Katy Perry a informat publicul că McKenna „se simte bine” și a indicat locul unde aceasta căzuse. Vizibil emoționată, cântăreața a făcut o scurtă pauză, și-a recăpătat calmul, apoi a reluat spectacolul.

„Uneori, trebuie să fii extrem de curajos ca să urci pe scenă, iar emoțiile pot deveni copleșitoare. Înțeleg perfect prin ce a trecut ea”, a mai spus artista.

Sursa: Tabu.RO

