MONICA ANGHEL, DUET VIRTUAL CU REGRETATA LAURA STOICA, LA MAMAIA 2025 – VIDEO

by Andreea Damian
Monica Anghel a inclus în recitalul său de la Mamaia 2025 un duet virtual cu regretata Laura Stoica, interpretând cea mai populară piesă a acesteia, ”Un actor grăbit”.

Monica Anghel a avut, sâmbătă seară, un mini-recital de trei piese. Primele două au fost hit-urile ”Dau viața mea pentru o iubire” și ”Spune-mi”, iar cea de-a treia a prilejuit momente încărcate de emoție și regrete.

Monica Anghel și-a încheiat recitalul cu ”Un actor grăbit”, cea mai cunoscută melodie a regretatei Laura Stoica, pe care a intepretat-o într-un duet virtual cu apreciata cântăreață decedată la 38 de ani în urma unui accident rutier.

Pe un ecran uriaș aflat pe scenă, au fost difuzate imagini cu Laura Stoica, iar interpretarea live a Monicăi Anghel a alternat cu vocea celei dispărute. VIDEO AICI

Momentele au fost copleșitoare. Publicul prezent în Piațeta Perla din Mamaia, copleșit de emoții, a aplaudat îndelung ”duetul” pregătit de Monica Anghel ca omagiu pentru Laura Stoica.

După inedita interpretare a hit-ului ”Un actor grăbit”, rețelele sociale s-au umplut de mesaje pline de emoție și apreciere.

Spectatorii de la Mamaia 2025 au apreciat și ținuta Monicăi Anghel. Artista a purtat o rochie lungă, neagră, lucioasă, cu paiete în zona gâtului și a umerilor, accesorizată cu brățări la ambele mâini și mai multe perechi de cercei. Ochelarii cu sclipici auriu au completat ținuta, notează click.

Sursa: Tabu.RO

