Monogamie sau o relație modernă deschisă?

Will Smith a șocat pe toată lumea când a declarat că el și soția sa, Jada Pinkett Smith, au o căsătorie deschisă. Starul american a dezvăluit într-un interviu că la un moment dat în timpul relației lor au decis să nu mai practice monogamia.

„Jada nu a crezut niciodată în căsătoria convențională … Jada a avut membri ai familiei care au avut o relație neconvențională”, a spus actorul din Men In Black pentru revista GQ. Will Smith, în vârstă de 53 de ani, este căsătorită cu Jada din 1997. „Au existat discuții nesfârșite semnificative despre ce este perfecțiunea relațională Care este modul perfect de a interacționa ca un cuplu”, a continuat el. „Și pentru cea mai mare parte a relației noastre, am ales monogamia, ne gândind la monogamie ca fiind singura perfecțiune relațională.”

Dar actorul a recunoscut că abordarea lor nu este pentru toată lumea. „Ne-am acordat reciproc încredere și libertate, cu convingerea că fiecare trebuie să-și găsească propria cale. Iar căsătoria pentru noi nu poate fi o închisoare.”, a mai spus el. Anul trecut, relația dintre Jada Pinkett Smith (53 de ani) și August Alsina (27 de ani) a ținut prima pagină a presei internaționale, iar la momentul respectiv Will Smith a recunoscut că nu doar soția lui a fost implicată într-o astfel de relație. Cu toate acestea, el a refuzat să intre în detalii, mai ales pentru că mentalitatea sa s-a schimbat în ultimii ani.

Relația deschisă: avantaje și dezavantaje

Relația deschisă este modul perfect de a avea un partener de viaţă şi în acelaşi timp, de a nu te simţi constrâns. Însă puţine cupluri înţeleg cu adevărat ce implică genul acesta de legătură.

Avantaje

Libertatea de a avea noi experiențe sexuale. Relația deschisă are un mare avantaj în sensul că vă lasă să respirați și să vă bucurați în același timp de noi experiențe sexuale cu acordul partenerului. Este cunoscut faptul că sexul cu același partener tot timpul poate face ca relația să devină monotonă. Însă libertatea sexuală vă poate determina să vă apreciați mai mult partenerul iar pasiunea să fie la cote maxime atunci când vă întâlniți. Fiecare poate aduce pentru celălalt un “suflu” nou.

Nu se mai pune problema ca unul dintre parteneri să fie considerat infidel atâta timp cât libertatea sexuală este acceptată. De cele mai multe ori o relație de cuplu se destramă fiindcă la un moment dat unul dintre parteneri este infidel. Însă în relația deschisă tentația de a fi considerat infidel este mult mai mică din moment ce partenerii sunt de acord să aibă relații sexuale și cu alte persoane.

Poți să-ți dai seama dacă persoana cu care ai o relație stabilă este cu adevărat jumătatea ta. Niciodată nu putem fi convinși că persoana alături de care suntem sau vom fi ne este potrivită atâta timp cât nu avem termen de comparație. Relația deschisă ne oferă posibilitatea să cunoaștem și alte persoane și în acest fel să realizăm că am ales pe cine trebuie din toate punctele de vedere.

Dezavantaje

Există posibilitatea să te implici emoțional. Sunt toate șansele ca după o perioadă să te implici sentimental într-o relație deschisă, ceea ce nu reprezintă cea mai bună opțiune, având în vedere că legătura voastră nu are un viitor sigur.

Poate crea complicații. Relația deschisă poate fi interesantă la început, însă cu timpul pot apărea tot felul de probleme, dacă nu veți reuși să delimitați foarte clar spațiul personal. Un alt aspect important de care trebuie să țineți cont este să știți când să puneți punct și să alegeți un alt tip de relație, ca să nu vă treziți că v-ați pierdut timpul.

Poate interveni gelozia. Sunt toate şansele ca la un moment dat gelozia să-şi spună cuvântul, acest sentiment care ucide lent dar sigur fiecare relaţie care se confruntă cu ea. Foarte rare sunt cuplurile care trec cu uşurinţă peste crizele de gelozie şi nesiguranţă.