Motivul pentru care Alexandra Stan s-a izolat în casă

Zilele acestea îndrăgita solistă care are și succes internațional s-a inzolat în casă. Și nu în București sau la Constanța, de unde este, ci tocmai în Târgu Mureș alături de prietenul și iubitul ei, care a fost testat pozitiv la coronavirus. Așa că vedetă a preferat să-i fie alături bărbatului.

Alexandra Stan se află în carantină la Târgu Mureş, alături de prietenul ei, care a fost testat pozitiv la coronavirus. Alexandra a băut cafeaua, via Skype, alături de Liza şi Fere, la „Cu capu-n zori”, ocazie cu care a dezvăluit în exclusivitate acest lucru. Interpreta cunoscută deopotrivă în afara graniţelor României şi adorată de publicul de la noi, Alexandra Stan, a recunoscut că a fost nevoită să-şi anuleze două concerte în Turcia şi un turneu în Japonia pentru următoarea perioadă. „De când a început pandemia au mai fost şi altele, la care nu le mai ştiu numărul”, a adăugat artista care a petrecut timpul rămas liber de concerte pentru a intra în studioul de înregistrări şi a pregăti piese noi sau pentru a filma noi clipuri. Evident, cu mai puţini oameni la locul de filmare, cu măşti… dar în acţiune. Pe rețelele de socialziare, în special pe instagram, vedeta se fotografiază împreună cu un bărbat, Bogdan Drăghici, semn că acesta este cel cu care are o relație.