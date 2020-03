Motivul pentru care George Burcea a lipsit de la moțul mezinei sale

În plin scandal de divorț, Andreea Bălan și George Burcea au decis să o sărbătorească pe micuța Clară la un an de când s-a născut și să-i rupă turtă, împreună cu nașii Aurelian Temișan și Monica Davidescu. Însă actorul și tăticul micuței nu a fost prezent la eveniment, iar noi am aflat motivul pentru care acesta a absentat.

Deși a născut pe 4 martie, 2019 Andreea Bălan și George Burcea au hotărât să o sărbătorească pe micuța Clara pe 9 martie, zi în care i-au rupt și turta fetitei, obicei vechi din străvechi la români. S-ar părea că solistă a fost inconurata de o mulțime de prietene cu copiii dar și de nașii Aurelian Temișan și Monica Davidescu. Însă au fost și doi absenți la eveniment și anume tatăl Andreei dar și încă soțul, George Burcea, care a publicat câteva imagini pe rețelele de socializare.

Doar că acesta nu a fost prezent acolo, la petrecere, căci a fost reținut cu ceva treaba legată de carieră. Actorul a fost chemat la un casting organizat de producătoarea de telenovele Ruxandra Ion care pregătește un nou proiect care va demara în luna mai a acestui an. Am aflat că se caută actori înalți pentru a fi protagoniștii noului proiect de cursa lungă ce se va difuza din toamna la postul unde lucrează și Andreea Bălan. Actorul a fost prezent la probele alături de alte actrițe și actori care au venit să obțînă unul dintre rolurile principale. Au fost peste 200 de actori și George Burcea și-a așteptat cu răbdare rândul pentru a putea să-și dea dea proba. Probabil că in timp ce el încerca să ia rolul din noul proiect de televiziune, încă soția să petrecea la evenimentul de tăierea turtei.