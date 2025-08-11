MOTIVUL PENTRU CARE INNA ESTE NEVOITĂ SĂ POARTE ZILNIC UN GULER SPECIAL

Inna a dezvăluit că se confruntă cu o problemă de sănătate cauzată de statul excesiv pe telefon.

Vedeta trage un semnal de alarmă care îi va face pe mulți să se gândească de două ori înainte de a mai sta cu orele cu ochii în telefon.

Artista a aflat că suferă de hernie cervicală, motivul fiind unul aparent banal – statul cu ochii în telefon și navigatul pe internet.

„Ce mi s-a întâmplat zilele astea… Nu vreau să-mi fac reclamă proastă pe social media, dar o să vă spun ce se întâmplă cu acest guler și cu această pompă. Am fost la spital, am făcut un RMN și am descoperit că am hernie cervicală. Așa că trebuie să port acest guler 15 minute pe zi. De ce mi s-a întâmplat asta? Pentru că stau prea mult pe telefon în această poziție. Se numește ‘sindromul capului atârnat’”, a explicat Inna într-un videoclip postat pe contul său de TikTok.

Artista a descoprit că suferă de „sindromul capului atârnat”, o afecțiune tot mai des întâlnită în zilele noatre, cauzată de poziția greșită în care stăm cu capul aplecat înainte, de obicei când foloim telefonul, tableta sau calcultaoril pentru perioade îndelungate.

Atunci când capul stă aplecat înainte pentru mult timp, greutatea capului apasă excesiv pe coloana cervicală, lucru care poate duce la dureri de gât, rigiditate, dureri de cap sau chiar hernii de disc, așa cum a pățit și Inna.

Cei care au văzut prin ce trece artista i-au transmis mesaje de încurajare și au dezvăluit că știu la rândul lor cazuri de persoane care suferă de același sindrom cauzat de folosirea telefonului în poziții nepotrivite.

