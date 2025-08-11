Tabu
PEOPLESlider

MOTIVUL PENTRU CARE INNA ESTE NEVOITĂ SĂ POARTE ZILNIC UN GULER SPECIAL

by Andreea Damian
Image default

Inna a dezvăluit că se confruntă cu o problemă de sănătate cauzată de statul excesiv pe telefon. 

Vedeta trage un semnal de alarmă care îi va face pe mulți să se gândească de două ori înainte de a mai sta cu orele cu ochii în telefon.

Artista a aflat că suferă de hernie cervicală, motivul fiind unul aparent banal – statul cu ochii în telefon și navigatul pe internet.

„Ce mi s-a întâmplat zilele astea… Nu vreau să-mi fac reclamă proastă pe social media, dar o să vă spun ce se întâmplă cu acest guler și cu această pompă. Am fost la spital, am făcut un RMN și am descoperit că am hernie cervicală. Așa că trebuie să port acest guler 15 minute pe zi. De ce mi s-a întâmplat asta? Pentru că stau prea mult pe telefon în această poziție. Se numește ‘sindromul capului atârnat’”, a explicat Inna într-un videoclip postat pe contul său de TikTok.

Artista a descoprit că suferă de „sindromul capului atârnat”, o afecțiune tot mai des întâlnită în zilele noatre, cauzată de poziția greșită în care stăm cu capul aplecat înainte, de obicei când foloim telefonul, tableta sau calcultaoril pentru perioade îndelungate.

Atunci când capul stă aplecat înainte pentru mult timp, greutatea capului apasă excesiv pe coloana cervicală, lucru care poate duce la dureri de gât, rigiditate, dureri de cap sau chiar hernii de disc, așa cum a pățit și Inna.

Cei care au văzut prin ce trece artista i-au transmis mesaje de încurajare și au dezvăluit că știu la rândul lor cazuri de persoane care suferă de același sindrom cauzat de folosirea telefonului în poziții nepotrivite.

Sursa: Tabu.RO

ARTICOLE SIMILARE

Cum se simte Mihai de la 3 Sud Est, după ce a fost internat la ATI, cu COVID-19, în stare gravă

Andreea Damian

Cine e Harley Bird, vocea din spatele purcelușei Peppa. La 16 ani deține o avere impresionantă

Andreea Damian

Irina Rimes și Tudor Chirilă, ceartă aprinsă la Vocea României

Andreea Damian

Cum arată invitația la nunta fostului principe Nicolae cu Alina Binder

Andreea Damian

3 motive să consumi suc de țelină pe stomacul gol

Andreea Damian

Problemele pe care toate femeile le întâlnesc toamna

Tabu Tabu

Scrie un comentariu

Salvează-mi numele, emailul și websiteul în browser pentru următorul comentariu.

@2025 - www.tabu.ro. All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign