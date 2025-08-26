MOTIVUL PENTRU CARE IONUȚ RUSU A FOST ARESTAT ÎN UNGARIA

Ionuț Rusu a povestit cum a ajuns să fie arestat în Ungaria, pe vremea când era un simplu șofer de TIR.

Comediantul a petrecut doar câteva ore sub supravegherea polițiștilor, însă evenimentul i-a rămas întotdeauna în minte.

Recent, Ionuț Rusu a fost invitat la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, acolo unde a povestit mai multe episoade din viața sa. Printre acestea se numără și momentul în care a ajuns în arest din cauza meseriei de șofer de TIR.

„N-am stat mult. Am stat într-o anexă a poliției în Ungaria. Eram și atunci aerian și nu aveam un act, cred că foaia de parcurs. La vamă e destul de serioasă treaba… Am stat câteva ore bune până când s-a rezolvat. Am sunat la patron și am scăpat. Nu sunt foarte mândru de evenimentul ăsta, dar s-a întâmplat. Nu am făcut bine actele și a fost responsabilitatea mea”, a povestit Ionuț Rusu.

Cu toate că nu se descurca foarte bine la condus, Ionuț Rusu povestește că experiența de pe camion l-a ajutat în a-și construi glumele pe care, ulterior, le-a rostit în fața a mii de români.

În cadrul aceleași emisiuni, Ionuț Rusu a povestit cum, în ultimul an de studii la Facultatea de Relații Internaționale în Cluj-Napoca, a decis să renunțe la cursuri pentru a pleca pe TIR. Această meserie i-a fost insuflată de tatăl său care, în tinerețe, a urmat același drum.

„Am intrat în contact cu mașinile de la o vârstă fragedă, iar pasiunea mi-a fost transmisă de tatăl meu, care provine dintr-o familie în care meseria cea mai des întâlnită este cea de camionagiu. Astfel că mi-a transmis și mie acest „microb”, care nu m-a părăsit niciodată. Am avut norocul de a conduce mașini de la o vârstă fragedă datorită aceluiași individ, tata, el fiind cel care propunea ca o dată pe săptămână să mergem pe un drum forestier, ca eu să învăț să conduc”, a povestit Ionuț Rusu.

Sursa: Tabu.RO