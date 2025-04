Motivul pentru care Mihai Sturzu nu are o iubită sau o soție la 45 de ani

Mihai Sturzu, fostul membri HI-Q, a fost prezent în cadrul podcast-ului realizat de Mihai Morar, unde a vorbit, printre altele, și despre viața sa amoroasă.

În prezent, acesta este singur, după ce în urmă cu trei ani s-a despărțit de partenera lui.

Despărțirea a fost una marcantă, pentru că acela a fost momentul în care fostul membru HI-Q a realizat că toate relațiile sale treceau prin aceleași etape și aveau același sfârșit.

„Cred că acum vreo 3 ani jumătate s-a terminat abrupt încă o relația a mea. Și pe lângă faptul că s-a terminat și că ea este o persoană extraordinară, un om minunat fosta mea parteneră… Marele semnal de trezire a fost că se terminase încă o relație identică cu toate celelalte pe care le avusesem. Și mi-am dat seama că de când mă știu trăiesc într-o buclă.

E ca și cum aș fi la volan, pe un drum, și din când în când trec prin aceeași localitate, dar nu îmi dau seama, și pur și simplu se schimbă personajul de lângă mine. A fost nu știu… Cristiana, Mihaela, Floriana, Cătălina, Alexandra. Mereu se schimbă, dar eu eram acolo și mereu, mereu în același traseu, în roată. Și a fost îngrozitor acel final de relație și tot ce a adus el.

Că eu mai terminasem relații și am mai terminat de atunci relații. E ok. Dar acea întâlnire cu mine însumi și cu acel drum pe care îl fac și din care nu ies… a fost o perioadă grea pentru mine, îngrozitoare. Au fost vreo șase luni de tot felul de întrebări. Și cred că a fost un moment bun. (…) Acel moment a fost un moment în care… a început o altă perioadă a vieții mele. Am ieșit din buclă”, a mărturisit Mihai Sturzu, potrivit Cancan.

Sursa: Tabu.RO