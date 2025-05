MOTIVUL PENTRU CARE MISHA MILLER A FOST PREMIATĂ LA CANNES

Misha Miller a avut parte de un moment memorabil la Cannes 2025, dar nu în lumina reflectoarelor de film, ci în cadrul uneia dintre cele mai importante gale dedicate influenței online. Artista a fost distinsă cu premiul „Singer of the Year” la WIBA Awards (World Influencers and Bloggers Awards), un eveniment care celebrează personalități cu impact major în mediul digital.

Ajunsă la vârsta de 29 de ani, Misha s-a alăturat unei comunități internaționale de creatori de conținut influenți, reunite anual în timpul celebrului Festival de Film de la Cannes. Pentru ea, premiul a însemnat nu doar o recunoaștere profesională, ci și o validare personală.

„A fost emoționant și sunt foarte recunoscătoare! Eram înconjurată de oameni pe care îi admiram în online, iar acum am avut ocazia să fiu nominalizată și prezentă la același eveniment cu ei”, a povestit Misha Miller pentru Libertatea.

Pe lângă emoția premiului, artista a avut și bucuria de a simți aprecierea publicului internațional pentru muzica sa. Hitul „Bam Bam”, cântat în limba română, a reușit să treacă granițele și să devină cunoscut în numeroase țări, lucru care a surprins-o chiar și pe ea.

„Mă bucur că o piesă în limba română a ajuns atât de departe și sper că și alte piese pe care le voi lansa să aibă aceeași evoluție ca Bam Bam.”, a completat artista. „Am fost plăcut surprinsă să văd că mulți oameni de la eveniment, din țări diferite, mă recunoșteau după piesă. Abia atunci am realizat cât de mare a fost, de fapt, impactul.”

Despre experiența trăită la Cannes, Misha Miller a vorbit cu entuziasm, menționând cât de specială a fost această aventură de patru zile, dar și cât de mândră a fost să promoveze creațiile românești în fața unei audiențe internaționale.

„Cele patru zile la Cannes au fost extraordinare, am cunoscut oameni drăguți. Covorul roșu a fost o experiență inedită și sunt sigură că nu e singura dată, urmează și altele, cu fiecare covor roșu o să capăt o experiență nouă. Mă simt mândră că am fost printre oamenii care au pășit pe acel covor și am purtat ținute românești în toate cele trei zile.”

Sursa: Tabu.RO