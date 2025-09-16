MOTIVUL PENTRU CARE MONICA DAVIDESCU A ÎNVĂȚAT LIMBAJUL SEMNELOR

Actrița Monica Davidescu a avut parte de o experiență aparte în timpul filmărilor pentru lung-metrajul „Dragoste fără Cuvinte!”.

Aceasta învățat câteva cuvinte și expresii de bază în Limbajul Mimico-Gestual românesc (LMG), denumit general și limbajul semnelor, direct de la colegul său de distribuție, actorul surd Eduard Iacovache. Acest exercițiu nu a fost doar o demonstrație practică, ci și o punte autentică între două lumi care comunică în moduri diferite, dar împărtășesc aceeași emoție.

În „Dragoste fără Cuvinte!”, Monica Davidescu o interpretează pe Doamna Lovin, un personaj secundar, dar esențial în echilibrul narativ. Ea este vocea rațiunii și a experienței într-o familie marcată de conflicte, ambiții și orgolii. În timp ce Adrian Maller (Constantin Cotimanis) impune disciplina autoritară, Mihai (Paul Diaconescu) rătăcește între imaturitate și dorință de afirmare, iar Sergiu (Eduard Iacovache) își găsește forța în propria vulnerabilitate, Doamna Lovin rămâne axa calmă și lucidă.

Personajul ei devine astfel un stâlp de stabilitate într-un univers dominat de tensiuni emoționale și confruntări de putere. Rolul Monicăi Davidescu este o dovadă a capacității actriței de a aduce profunzime și finețe chiar și în personaje secundare, făcându-le memorabile și autentice.

„Sunt profund recunoscătoare pentru oportunitatea de a face parte din acest proiect atât de special. «Dragoste fără Cuvinte!» nu este doar un film, ci o lecție de viață și un exercițiu de empatie. Am învățat câteva expresii în Limba Semnelor Române, alături de Eduard Iacovache, și pot spune că m-a emoționat felul în care gesturile pot transmite atâta forță și sinceritate. Este o onoare să dau viață Doamnei Lovin într-o poveste care atinge inimile dincolo de barierele lingvistice și sociale”, a spus Monica Davidescu.

Primul lung-metraj românesc dedicat persoanelor surde și hipoacuzice, „Dragoste fără Cuvinte!”, va fi lansat în cinematografele din întreaga țară pe 19 septembrie 2025. Producția este derulată de Asociația Națională a Surzilor din România, cu sprijinul programului „În Stare de Bine”, finanțat de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Sursa: Tabu.RO