Motivul pentru care Oana Roman poartă peruci în ultima vreme

Oana Roman a devenit dependentă de peruci. Vedeta în vârstă de 45 de ani a dezvăluit recent în mediul online de ce poartă din ce în ce mai des acestea accesorii.

Aceasta a mărturisit că are o problemă cu podoaba capilară și până aceasta își revine, a decis să recurgă la un artificiu.

„Am părul foarte deteriorat și, până își va reveni, cea mai potrivită soluție sunt perucile. Acum fac un tratament împotriva căderii părului și pentru a recondiționa, dacă se poate spune așa, părul pe care îl am. Și varianta de a purta peruci este cea mai la îndemână pentru mine. Și ca să îmi schimb look-ul foarte des și ca să aștept până ce se va regenera părul meu”, a dezvăluit Oana Roman.

Tot recent, Oana a mărturisit că va suferi o operație estetică în toamna anului acesta. „Eu complexată n-am fost niciodată. Am o singură problemă pe care vreau să o rezolv, iar, pentru asta, o să fac în toamnă o abdominoplastie. În rest, eu complexe n-am avut”, a spus Oana pe Instagram.

Cât scoate din buzunar pentru peruci

Se pare că Oana apelează la o anumită firmă de unde cumpără, iar produsele nu ar fi deloc scumpe. 550 de lei costă un exemplar, scrie Cancan.





Raportul calitate-preț pare a fi ok, după descrierea perucii. ”Datorită fibrei pre-coafate din care este confecționată, veți avea un look impecabil întreaga zi. Fibra specială se poate coafa la maximum 180° C. Partea din față a perucii este din dantelă, firele de păr sunt cusute manual și imită plantația naturală a părului, iar spatele și lateralele sunt realizate din trese deschise pentru o foarte bună circulație a aerului, permițând scalpului să respire.”