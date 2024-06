Motivul pentru care Răzvan Simion nu s-a căsătorit cu Daliana Răducan în Italia, așa cum își dorea

Răzvan Simion și Daliana Răducan plănuiau să se căsătorească în Italia, dar până la urmă, evenimentul a avut loc în țară, pe 8 iunie.

Răzvan Simion plănuia să o ia de soție pe Daliana Răducan în Italia, însă lista de invitați a fost mai mare decât se așteptau, așa că evenimentul a avut loc în țară.

Într-un interviu, prezentatorul de televiziune a dezvăluit ce l-a împiedicat să își facă nunta peste hotare.

„Ne-am dorit ceva restrâns. Inițial am vrut în Italia, unde locuiesc socrii mei, dar pentru că aveam totuși mai multe scaune la masă de ocupat neapărat, am fost 56 toți, și cu domnii de la muzică am avut mici dificultăți, că nu am avut unde să îi pun la masă. A fost mai mult o cină de gală, pe care ne-am dorit-o, exact așa am visat-o. Să putem să facem noi un cadou celor care ne-au onorat cu prezența”, a declarat Răzvan Simion la Antena Stars, conform spynews.ro.

Sâmbătă, 8 iunie, Răzvan Simion și Daliana Răducan s-au căsătorit în mare secret. Nunta lor a avut loc doar sub privirile membrilor familiilor lor și prietenilor apropiați. La eveniment, Daliana Răducan a purtat o rochie făcută la comandă, din dantelă. A asortat la ținută bijuterii prețioase, sandale strălucitoare, iar voalul i-a lipsit. De partea cealaltă a fost mirele, prezentatorul Răzvan Simion a îmbrăcat un costum negru, cu cămașă albă.

