MOTIVUL PENTRU CARE SMILEY ȘI GINA PISTOL NU MAI MERG ÎN NICIO VACANȚĂ ANUL ACESTA

Smiley și Gina Pistol nu mai merg în nicio vacanță anul acesta. Într-un interviu pentru Cancan, cântărețul a povestit ce se întâmplă, dar și motivul pentru care familia sa nu a mai planificat niciun concediu.

De când au devenit părinți, Gina Pistol și smiley au călătorit în destinații exotice, deosebite și îndepărtate de România, însă pentru anul acesta nu mai au niciun plan.

Într-un interviu pentru Cancan, Smiley a dezvăluit că muncește foarte mult și nu mai are timp să mai meargă în nicio vacanță. „Nu am când să-mi iau o vacanță. Am realizat că e cam greu anul ăsta să ne luăm vacanță împreună și nici separat. Adică eu, sigur, nu am când.”, a spus artistul.

Întrebat dacă au avut și vacanțe în care a plecat Gina separat cu Josephine pentru că el nu putea și a mers mai târziu, el a explicat: „Nu, au fost vacanțe în care chiar a plecat Gina cu Josephine și atât. Și eu nu am mai venit deloc. Nu ne-am potrivit ca programe de filmări, de concerte și nici nu vreau să o privez pe Josephine de vacanțe, de plecări”.

Artistul subliniază că, deși îi este greu să nu fie alături de familie în astfel de momente, își dorește ca fiica sa să aibă parte de experiențe frumoase, chiar dacă el nu poate fi prezent. Sacrificiul timpului petrecut împreună este una dintre provocările pe care le implică succesul profesional, dar Smiley și Gina încearcă să găsească un echilibru, chiar dacă anul acesta, vacanțele în familie par a fi amânate.

În același interviu, Smiley a vorbit deschis despre viața de familie și despre modul în care el și Gina Pistol își gestionează treburile casnice. Artistul a făcut o serie de dezvăluiri savuroase, mărturisind inclusiv cine le vine în ajutor la curățenie.

„Avem o fată foarte dragă nouă care ne face curat. Așa reușim. Și care ne ține ordinea în casă, care ne ține toată povestea. Bine, evident, Gina mai trebuie să mai facă, ea nu se poate abține, trebuie să mai aranjeze câte o treabă. Dar, ce-i drept, casa noastră arată de zici că ne-am mutat acum, adică în fiecare zi e așa. Acum avem băi separate, dressinguri separate. Eu oricum sunt mult mai ordonat acum. Și mă bucur tare pentru asta, că trebuie să ne schimbăm obiceiurile proaste. Dar oricum sunt dezordonat după standardele Ginei”, a povestit Smiley.

Sursa: Tabu.RO