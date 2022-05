Motivul real pentru care CRBL s-a mutat în Spania. Ce spune despre alegerea făcută

CRBL, pe numele său real Eduard Mihail Andreianu, este stabilit în Marbella, Spania, cu toată familia, de mai bine de un an. Chiar dacă îi stă gândul la România, mărturiseşte că este încântat de alegerea făcută.

Cântăreţul a fost invitat la podcastul „Acasă la Măruță”, unde a vorbit despre cele mai grele momente legate de mutarea sa din România. Totul s-a întâmplat după ce a fost într-o vacanţă alături de soţia lui, Elena.

Fiind întrebat de Măruță dacă Spania este a doua sau prima casă, CRBL a povestit cum a luat, împreună cu soția, decizia de a se muta.

„Noi nu suntem mutați sută la sută în Spania, așa cum cred oamenii. Noi am tot făcut naveta, am testat cumva: am stat o lună în vacanță, apoi am revenit în țară și ne-am continuat viața. După aia am zis: hai să încercăm să stăm un an. Prima dată am plecat în Spania, cu Elena, într-o vacanță de zece zile. Ne-a plăcut zona atât de mult încât am luat decizia să mai face o vacanță de o lună.

După o vacanță de o lună, am luat decizia cu Elena să ne mutăm un an în Spania. Alesia avea 5 ani. Am găsit și o școală engleză, pentru Alesia. Am găsit și chirie. N-am plecat cu toate de acasă. Am plecat provizoriu. Iar acolo am început să înțelegem ce înseamnă Spania. A trebuit să ne facem acte. Alesia mergea la școală. Am început să simțim spaniolul. Ne-a plăcut. Am găsit plusuri și minusuri. Apoi am revent în țară.

În România am găsit alte minusuri și iar ne-am dorit să plecăm în Spania. Și am plecat. Dar e trist să stai în chirie în Spania, deoarece au apartamentele mici. Nu aveam bani să închiriez ceea ce îmi place. Stăteam cu gândul mereu acasă. De aceea când am plecat a doua oară în Spania, am vândut tot din România. Am plecat cu trei camioane, cu studio, cu toate. Acum totul este acolo, dar gândul este aici. Pe mine mă cheamă România acasă, pentru că acolo mă simt ca un nomad, care nu are țară”, a dezvăluit CRBL.