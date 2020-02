N-ai să crezi ce fobii are Cătălina Grama Jojo! De ce se teme vedeta?

Actrița și vedeta de televiziune a povestit pentru fanii ei de pe rețelele de socializare ce fobii are și ce o deranjează. Cătălina Grama Jojo (38 de ani) a povestit fără teamă despre frica ei de căsătorie, de hoți sau de șerpi. “Fobia este o teamă irațională de ceva. Și eu am crezut că am niște fobii interesante numai că după ce am intrat pe lista tuturor fobiilor existente mi-am notat niște lucruri care unele dintre ele sunt chiar amuzante. Cred că am și eu puțînă gamofobie, căci și mie mi-a fost untotdeauna teamă de căsătorie. Și de consecințele unei asemenea alegeri. Dar fobiile mele cele mai importante se intitulează așa: ovidiofobia și anume teamă de șerpi – habar nu aveam că se numește așa și claustrofobia care este des întâlnită. Harpaxofobia este teamă de hoți și o am și eu pe această”, a povestit actrița la ea pe rețelele de socializare. “Nu sunt doctor, sunt actrița dar ne dăm cu părerea”, a mai spus Cătălina Grama Jojo. “Teamă mea patologică de șerpi este ceva care se manifestă foarte ciudat. Am trecut prin multe întâmplări, chiar și în Delta am avut probleme și am sărit în brațele unui prieten care nu avea nicio vină, însă Paul m-a păcălit că ar fi șerpi prin apă printre plante”, a mai povestit actrița. Cei care nu știu actrița a filmat în 2018 pentru comedia românească “Pup-o, mă” în munți și apoi, la scurt timp a plecat in Asia într un reality-show unde a putut să întâlnească o mulțime de șerpi și șopârle dar și alte lighioane.