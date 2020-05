N-ai sa crezi ce îi lipsește Monicăi Bârlădeanu în plină pandemie

Îndrăgită actriță și vedetă de televiziune se știe că este foarte activă și nu stă o clipă locului. Însă Monica Bârlădeanu deși și-a găsit o mulțime de activități de făcut în izolare are câteva lucruri de care îi este foarte dor și Tabu a aflat care sunt aceste mici plăcere vinovate ale femeii. Deși stă acasă și s-ar părea că nu are prea multe lucruri de făcut, iată că fermecătoarea actriță are o mulțime de activități. Însă Monicăi îi este foarte dor de două lucruri pe care le-am aflat și noi de la ea. Primul dintre acestea este munca pe platourile de filmare la serialul “Vlad” la care lucrează și ședințele foto sau interviurile de la televiziuni. Apoi, actrița s-a fotografiat lîngă o mașină și a publicat imaginea pe rețelele de socializare și următoarul text lîngă ea:

“Dacă m-ar întreba cineva de ce-mi e dor…ei bine, de EA. Să plec la un drum lung cu mașina mea iubită, cu muzică bună și mâna scoasă pe geam să simt aerul călduț de primăvară…”. Puțin știu că Monica Bârlădeanu face și acte de caritate și este voluntar la biserica la care merge și a preluat în grija ei câteva familii în nevoie cu mulți copilași. Le face din când cumpărături în cantități mai mari și se duce să le lase cumpărăturile în față porțîi, după care îi sună din mașînă să iasă să ridice cumpărăturile. În plus, vorbește cu familia la telefon, cu prietenii din țară și străinătate și abia așteaptă să se întoarcă la muncă.