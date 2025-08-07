NAOMI CAMPBELL VINE PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ROMÂNIA. UNDE ȘI CÂND O POȚI VEDEA

Naomi Campbell vine, pentru prima dată, în România, unde va susține un show spectaculos în noua sa ipostază de DJ.

Pe 15 august 2025, supermodelul britanic va urca pe scena Nuba Beach Club din Mamaia, unde va susține un show incendiar de DJ-ing, noua sa pasiune care face furori pe marile scene ale lumii.

După ce a defilat mulți ani pentru cele mai mari branduri de fashion din lume, a decis să-și extindă cariera în zona muzicii electronice, mixând deja în fața a mii de fani și cucerind publicul cu vibe-ul și energia sa electrizantă. Seturile sale muzicale sunt susținute de influențele colectivului berlinez Keinemusik, care îi oferă sprijin creativ, fără a mixa însă alături de ea în cadrul show-urilor.

Evenimentul de la Mamaia se anunță a fi unul dintre cele mai spectaculoase momente ale verii, aducând în România nu doar eleganța și carisma legendară a unui top model internațional, ci și o experiență muzicală inedită, într-un cadru exclusivist. Fanii din țară și turiștii străini vor avea ocazia unică de a o vedea live pe Naomi Campbell într-o ipostază cu totul nouă, dar la fel de spectaculoasă.

Născută în Londra, în 1970, Naomi Campbell și-a început cariera în modeling la doar 7 ani, devenind, de-a lungul anilor, un simbol al eleganței și al frumuseții. A fost primul model de culoare care a apărut pe coperta revistei Vogue, în august 1988, și a colaborat cu nume mari din muzică, film și modă, de la Michael Jackson și Madonna, până la Chanel și Versace.

