Nelu Ploieșteanu, în stare gravă la spital după ce a făcut COVID-19

Nelu Ploieşteanu se află în stare gravă la spital, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Vestea tristă a fost anunţată de Mara Bănică, care a vorbit cu una dintre fiicele lui.

Situația lui este cât se poate de gravă. Artistul de muzică lăutărească este internat la Spitalul Floreasca din Capitală, pe secția de Terapie Intensivă, fiind intubat, iar plămânii lui sunt afectați în proporție de 70%. Familia maestrului nu are nicio veste despre acesta, iar Mara Bănică a făcut un apel către medici, cerându-le empatie.

„In urma cu 2 minute am inchis telefonul cu una dintre fiicele lui nea Nelu Ploiesteanu. Este intubat in stare extrem de grava, bolnav de Covid, cu o saturatie de 50% si cu plamanii afectati in proportie de 70%. Acest mesaj este un strigat disperat al familiei catre medicii de la Floreasca, care in ultimele 24 de ore, stresati si obositi pe buna dreptate, nu au gasit calea de a comunica cu fiica artistului, Aneta.

In astfel de momente, in care parintele tau se lupta pentru fiecare respiratie, ai vrea sa dai viata de la tine, doar ca sa traiasca. Dragi cadre medicale, va e greu de un an de zile in lupta voastra continua. Dar putina empatie si o vorba buna pot schimba enorm starea unui om. Va multumesc.”, a scris Mara Bănică pe Facebook.