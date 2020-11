Nelu Tătaru, chef la terasă în ultima zi înainte de noile restricţii. Imaginile care-l compromit pe ministrul Sănătății

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a petrecut duminică după-amiază la o terasă din Iaşi, dotată cu baloane de plastic de aproximativ 5 metri pătraţi, alături de o femeie pe care presa locală a identificat-o ca fiind consiliera sa şi de fostul ministrul al Mediului, Costel Alexe, actual președinte al CJ Iași, venit cu soţia şi cei doi copii.

În iglul de plastic se aflau așadar 6 persoane, potrivit celor de la 7iasi.ro, precizând că nu s-a încălcat vreuna din normele și restricțiile în vigoare în acel moment. Totuși, riscul de infectare era accentuat de faptul că participanţii la întâlnire se aflau închişi într-un balon de plastic.

Premierul Ludovic Orban l-a scuzat pe Nelu Tătaru și a spus că restricțiile nu erau în vigoare la momentul în care Nelu Tătaru a fost surprins fără mască. „Nu era în vigoare restricția. În ceea ce privește activitatea în industria HoReCa se aplică regulile care sunt vigoare.”, a spus Ludovic Orban.

Dana Budeanu, atac fără precedent la adresa lui Tătaru

Dana Budeanu este din nou dezlănțuită pe rețelele de socializare. Stilista șterge pe jos cu Nelu Tătaru, după ce a văzut imaginile din presa ieșeană.

„DRAGI SARACI,

DUPA CE AU VAZUT CA SUNT FILMATI, TATARU SUVITA SI CU COSTICA RUJ ROZ POLUAREA MICA, I AU PUS PE AIA DE LA RESTAURANT SA ACOPERE DOAR IGLOO UL LOR CU O PRELATA CA SA NU SE MAI VADA CINE E INAUNTRU! ATAT!

EU N AM NIMIC CU SMECHERIA SI CORUPTIA! AMBELE SUNT VIATA MEA! AM INSA CU ABUZURILE!

DACA VOI, DOI FRAIERI NETERMINATI, AJUNSI MINISTRII, ASA CUM SE AJUNGE ASTAZI IN POLITICA, STATI CU LIMBA N GURA IN 2M PATRATI SI E OK, CUM INDRAZNITI SA INCHIDETI SURSA DE TRAI A ACTORILOR, ARTISTILOR, A CELOR DIN HORECA? CUM AVETI TUPEUL INFECT SA INCHIDETI SCOLILE???? PE CE BAZA, LARVELOR?

SUNTETI NISTE GUNOAIE SI EU DORESC CA LA PARLAMENTARE SA VA VOTEZE TOATA ROMANIA, SA AJUNGETI IN SENAT SI IN CAMERA SI SA FACETI LEGI, IN CARE SA SCRIETI CA SARACIILE CARE IES LA VOT N AU NICIUN DREPT, IAR FATALAII CA VOI, AU! ATAT!”, a scris vedeta pe Instagram.







