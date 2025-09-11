NICOLAI TAND VREA SĂ-ȘI TERMINE STUDIILE. BUCĂTARUL S-A ÎNSCRIS LA SERAL LA 51 DE ANI

Nicolai Tand a decis să se întoarcă la școală și să studieze la seral. Bucătarul în vârstă de 51 de ani vrea să-și finalizeze studiile și să ia Bacalaureatul.

El a spus că experiența de viață și responsabilitățile asumate l-au învățat cât de importantă este educația, iar acum vrea să fie un exemplu pentru copiii lui.

„N-aș schimba nimic (n.r.: din ceea ce a făcut în trecut). Studiile sunt foarte importante și le transmit asta copiilor mei. Dar eu mi-am asumat asta, pentru că nu mi se părea normal ca mama mea să muncească, iar eu, la 16 ani, să mă duc la liceu.

Dar așa, ca o paranteză, să știi că m-am înscris la școală să-mi finalizez studiile. Din toamna asta studiez la seral să-mi iau Bac-ul. Sunt sigur că o să trec cu bine peste asta”, a mărturisit bucătarul pentru okmagazine.ro.

Nicolai Tand a făcut și câteva declarații emoționante despre părinții lui. Bucătarul a vorbit despre învățăturile pe care le-a primit de la părinții lui de-a lungul timpului.

„Da, ce-i drept, educația începe de la părinți și aia simplă înseamnă respectul față de oamenii în vârstă, față de muncă… am niște valori atât de faine pe care mi le-au transmis părinții mei, încât pe mine ele mă călăuzesc.

De la tata, deși aveam doar 12 ani când s-a dus, am căpătat chestia asta cu munca. Cu mama am crescut mai mult și am foarte multe povești cu ea și am primit de la ea multă dragoste. Eu am fost cel mai mic dintre frați și am petrecut cel mai mult timp cu ea. Toți am iubit-o la fel, dar ei plecând de-acasă și eu petrecând adolescența numai cu ea, s-a creat ceva, un lucru pe care mi-este greu să-l explic în cuvinte. Ea mi-a fost și mamă, și tată, și frate”, a mai adăugat el.

Sursa: Tabu.RO