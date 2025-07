NICOLE CHERRY, PĂRERE SINCERĂ DESPRE JENNIFER LOPEZ DUPĂ CE A CUNOSCUT-O PERSONAL PE ARTISTĂ

Nicole Cherry a avut ocazia să o cunoască personal pe Jennifer Lopez, după ce a cântat în deschiderea concertului de pe 27 iulie 2025, din Piața Constituției din București.

Imediat după concert, Nicole Cherry le-a spus, la cald, fanilor ei de pe rețelele de socializare cum s-a simțit pe scenă.

„Sunt extrem de recunoscătoare. Am primit multe mesaje, sunt copleșită. Mulțumesc pentru primirea călduroasă. Românii mei au fost acolo și m-au susținut și i-am simțit. Contează enorm pentru mine. A fost ceva mare pentru mine. M-am bucurat din plin”, a fost mesajul transmis pe internet de către artistă.

Apoi, Nicole Cherry a vorbit cu Fanatik despre momentul în care a cunoscut-o pe Jennifer Lopez și i-a făcut acesteia o caracterizare, oferind detalii și despre interacțiunea pe care a avut-o cu echipa artistei din SUA.

„Am fost extrem de fericită, de bucuroasă, de onorată… Am fost super emoționată și, pe măsură ce trecea timpul, eram din ce în ce mai nerăbdătoare. E fascinant să fiu pe scenă înaintea unui artist pe care îl ascultam atunci când eram mică. Chiar pot să spun că am trăit un vis la care nici nu am îndrăznit să visez vreodată.

Am avut ocazia să o întâlnesc, e minunată, caldă… Iar echipa ei m-a felicitat pentru show-ul pe care l-am pregătit. E fabuloasă, impecabilă, o profesionistă desăvârșită, o femeie puternică și plină de viață, care își iubește meseria și publicul. Este un artist mare, cu o carieră impresionantă, cu hituri și colaborări cu artiști de top. Apreciez rigoarea ei când vine vorba de carieră, de show-urile ei, de look-uri, de sport, de stil de viață”, a spus Nicole Cherry pentru sursa citată.

Sursa: Tabu.RO