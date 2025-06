NICOLETA LUCIU, CERTATĂ DE CARMEN TĂNASE CÂND S-AU REVĂZUT. CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎNTRE CELE DOUĂ

Actrița Carmen Tănase a fost invitată recent în podcastul Nicoletei Luciu li a vorbit deschis despre un regret profund pe care îl are în legătură cu vedeta.

După ani de când au colaborat pe platourile unor telenovele de succes care au marcat televiziunea din România, Carmen Tănase și Nicoleta Luciu au rememorat cu emoție acea perioadă intensă, în special filmările pentru „Inimă de Țigan”.

Pe lângă amintiri legate de familie, conversația a scos la iveală și un regret profesional al lui Carmen Tănase. Cu admirație sinceră, Carmen Tănase a vorbit despre talentul Nicoletei și despre cât de mult o impresionase jocul ei actoricesc, în ciuda lipsei unei pregătiri profesionale.

„Ne-a întrebat cineva de aici din public cum erai tu la filmări. Eu asta tot povestesc, am povestit zilele trecute despre tine. Un exemplu de cum se face meseria asta la nivel performant, fără să ai studii în domeniu. Pe scurt, ajunsese să fie atât de bună încât stăteam cu gura căscată la filmare și luam notițe. Deci era incredibilă! Intrase atât de tare (în rol), și atât de rău ce îmi pare că nu te-ai ținut de chestia asta, Nicoleta, pentru că tu puteai să rupi, să rupi! Și s-o tai și pe afară”, a spus actrița.

Carmen Tănase și-a amintit și de fascinația pe care Nicoleta o stârnea în rândul publicului din afara țării: „Filmam la Paris primul episod din Inimă de Țigan, (…). Ieșea lumea, stimați telespectatori, din cafenele să se uite după ea. Dacă vă puteți imagina! Era de-o frumusețe ceva incredibil! Pur și simple se ridica lumea de pe scaune și ieșea pe stradă după Nicoleta”.

La rândul ei, Nicoleta Luciu a vorbit cu recunoștință despre faptul că actorii consacrați au primit-o cu deschidere, în ciuda lipsei de experiență: „Noi furam meserie, (…). Am fost aruncați în apă fără să știm să înotăm. Oamenii au crezut în noi. Eu la prima scenă de plâns, am pus ceapă în ochi și nu mai puteam să deschid ochii. Ruxandra Ion mi-a spus: «ori plângi, ori pleci acasă». A ieșit secvența super tare. După care am avut secvență de plâns și nu am plâns în viața mea cât am plâns în doi ani de zile.”

Sursa: Tabu.RO