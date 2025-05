Noaptea Muzeului MINA, spectaculos show imersiv: „Egiptul Antic – Sub Privirile Zeilor”

MINA organizează Noaptea Muzeului, iar iubitorii de spectacol sunt așteptați la show-ul imersiv „Egiptul Antic – Sub Privirile Zeilor” din Capitală.

MINA sărbătorește Noaptea Muzeului în trei orașe simultan, pe 17 mai: București, Craiova și Cluj.

Cei intersați vor avea o reducere spectaculoasă la bilete, iar acestea pot fi cumpărate online și la intrare, în limita locurilor disponibile.

MINA – Museum of Immersive New Art invită publicul bucureștean într-o călătorie spectaculoasă prin mitologia Egiptului Antic, prin noul său show imersiv: „Egiptul Antic – Sub Privirile Zeilor”. Show-ul este unul original, realizat de echipa de creație MINA Creative Studio.

Este o experiență vizuală și auditivă. Aduce în prim-plan legendele, zeitățile, ritualurile și misterele fascinante ale unei civilizații milenare, într-un format captivant și accesibil tuturor participanților.

„Lansarea show-ului „Egiptul Antic – Sub Privirile Zeilor” coincide cu una dintre cele mai iubite manifestări culturale din România – Noaptea Muzeelor, din 17 Mai, eveniment care atrage anual zeci de mii de vizitatori”, anunță reprezentanții muzeului imersiv.

Astfel, cu această ocazie, MINA anunță că oferă o reducere de 50% la biletele de acces. Biletele pot fi cumpărate online sau de la fața locului, în limita locurilor disponibile

Miw este personajul principal al spectacolului. Este o pisică înțeleaptă, exploratoare și povestitoare, care îi conduce pe vizitatori printr-o serie de tablouri animate în care se descoperă universul mitologic și spiritual al Egiptului Antic. Vocea pisicii este interpretată de Amalia Enache, jurnalistă și prezentatoare apreciată pentru profunzimea și claritatea sa narativă.

Capitalele vizuale ale spectacolului

Zori cu Khepri – Miw urmărește scarabeul sacru, simbol al renașterii și ne oferă detalii despre zeul dimineții, Khepri, și forțele regeneratoare ale soarelui.

– Miw urmărește scarabeul sacru, simbol al renașterii și ne oferă detalii despre zeul dimineții, Khepri, și forțele regeneratoare ale soarelui. Anubis și Viața de Apoi – Participanții află informații despre ritualul îmbălsămării și tărâmul morților, alături de zeul șacal, protectorul sufletelor.

– Participanții află informații despre ritualul îmbălsămării și tărâmul morților, alături de zeul șacal, protectorul sufletelor. Îmbrățișarea lui Nut – Cerul se curbează peste lume în forma zeiței Nut, dezvăluind misterele astrologiei și ciclului cosmic.

– Cerul se curbează peste lume în forma zeiței Nut, dezvăluind misterele astrologiei și ciclului cosmic. Barca solară – O călătorie printre stele, unde faraonii, Anubis și Horus plutesc pe Mandjet, vasul solar, în drumul către eternitate.

– O călătorie printre stele, unde faraonii, Anubis și Horus plutesc pe Mandjet, vasul solar, în drumul către eternitate. Protecția lui Bastet – Zeița pisică oferă informații despre maternitate, echilibru și alungarea spiritelor rele, într-un omagiu dedicat felinei sacre.

– Zeița pisică oferă informații despre maternitate, echilibru și alungarea spiritelor rele, într-un omagiu dedicat felinei sacre. Ma’at – Echilibrul și adevărul – Cântărirea inimii în Sala celor Două Adevăruri, unde se decide destinul sufletelor, sub privirea zeiței justiției.

Show-ul imersiv îmbină efecte speciale și o narațiune plăcută, inspirată de mituri autentice. Povestea spusă de pisica Miw transformă experiența într-un basm vizual, spiritual și emoționant. Aici, fiecare vizitator este invitat să reflecteze asupra echilibrului, protecției și legăturii cu universul.

Sursa: Tabu.RO