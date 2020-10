“Noaptea tarziu”, proiect despre responsabilizare, dedicat tinerilor

Băieții din trupa “Noaptea Târziu”, Cuza, Emi și Cucu, trag un semnal de alarmă cu proiectul ”Voci fără prejudecăți”. Într-o societate tot mai polarizată, în care se discută în principal de teme legate de ecologie si teme sanitare, considerăm ca este de datoria noastră, a tinerilor este sa pună pe tapet si aducă în atenția publică teme extrem de importante care momentan au căzut in planul secund din punct de vedere mediatic.



Zilele trecute a avut loc evenimentul de lansare al proiectului ”Voci fără prejudecăți”, în care cei de la “Noaptea Târziu” au abordat o discuție liberă și plină de povețe legată de discriminarea în rândul tinerilor. Evenimentul live a putut fi urmărit atât pe pagina de Facebook a CTMB, cât și a formației. Evenimentul de lansare, chiar și din mediul online, a fost unul atipic, a fost ceva-ul acela ce lipsea în social-media. Protagoniștii au interacționat cu tinerii pe acest subiect, răspunzând la întrebări despre discriminare, ură rasială și discurs al urii. Băieții de la “Noaptea Târziu” au reiterat importanța unei mentalități sănătoase a societății, din care să lipsească orice fel de discriminare, iar incluziunea socială a categoriilor predispuse discriminării să fie una completă.

De asemenea s-a discutat despre diversele forme pe care le poate lua discriminarea si despre pericolul discursului urii in contextul situației sociale actuale. În cadrul evenimentului de lansare al proiectului ”Voci fără prejudecăți, inițiat de Centrul pentru Tineret al Municipiului București și Primăria Capitalei au fost proiectate 3 filmulețe pline de stereotipuri, cu intenția de a fi demitizate. Cele 3 filmulețe au în cadrul lor actori tineri, care și-au transpus, fiecare, trăirile legate de discriminare. În contextul actualei pandemii, atenția publică s-a îndreptat tot mai rar asupra unui flagel mult mai vechi al societății noastre, discriminarea, iar acest moment de cotitura in istoria noastră nu trebuie sa ne distragă atenția de la problemele structurale de incluziune socială a categoriilor discriminate. Discriminarea pe bază de sex, etnie, orientare sexuală si nu numai a rămas in continuare un flagel cu care societatea noastră trebuie sa lupte, iar ca fiecare luptă sa fie câștigată, trebuie să ne cunoaștem inamicul.

Fie că vorbim de discurs instigator la ură, de discriminarea de gen, ori de discriminarea rasială, acestea pot avea repercusiuni majore asupra victimelor, care se pot manifesta printr-o largă paleta de acțiuni, de la neincluziunea socială până la ostracizarea acestora. Episoadele de instigare la ură, xenofobie, anti-semitism, discriminare rasială, religioasă și sexuală, trebuie să rămană doar o amintire nefastă, iar corectitudinea față de semenii noștri, egalitatea de șanse și includerea cu brio în societate a categoriilor vulnerabile să fie viitorul la care să tindem. Generația noastră trebuie sa tragă un semnal de alarmă în ceea ce privește aceste mentalități nesănatoase și să condamne cu fermitate orice abatere a societății de la principiul egalității de sanse și a incluziunii sociale. De aceea, ne-am implicat fără ezitare în proiectul ”Voci fără prejudecăți”., declară membrii trupei Noaptea Târziu. Proiectul ” Voci fără prejudecăți” a fost o provocare în primul rând prin complexitatea sa, iar în al doilea rând prin faptul că, în încercarea mea de a atrage atenția asupra discriminării, am încercat într-un mod ușor de înțeles pentru tineri și neagresiv să fac acest lucruri, prin cele trei spoturi pe care le-am realizat asupra problemelor pe care le întâmpină tinerii în viața de zi cu zi. Trebuie să recunosc că un aport major în reușita proiectului l-a avut faptul că am lucrat cu băieții de la Noaptea Târziu., spune Bogdan Alexe, regizorul celor trei clipuri.



https://www.youtube.com/watch?v=GMyIzd1XlYI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0uJW6bKnPoGOuI0qafkJMfM3WO2G0wQ2RLc_uG5u2p6dML4LX_oOS7ufE

https://www.youtube.com/watch?v=AIcR1Ptb2Xc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YJv_iQhW0E_qLNPD8EDxA-APZUqOuhS0HWR0Q_r4cp58x6JvESHkVZEg

https://www.youtube.com/watch?v=yVQdyVT84QQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1FK7EoUG0S7d7O0bebYHHtIY7DkZquR09cllfERisA0yjpE-8cfcI_2IY