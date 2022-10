Noi probleme de sănătate pentru Adda. De ce a apelat la terapia hiperbară

Adda se confruntă cu noi probleme de sănătate. După ce a fost diagnosticată greșit, după un an și jumătate de incertitudine și vizită la nenumărați medici, artista știe acum cum să facă față infecțiilor cu Borelioza și Bartonella.

Cântăreața a făcut o postare pe social media, acum câteva zile, în care le dezvăluia fanilor săi că are din nou câteva probleme de sănătate și se află la Constanța, acolo unde a apelat la terapia hiperbară.

“Fashion și beauty n-are mama, că ți-ar da. Nici nu știu când m-am machiat ultima dată. Am avut săptămâna trecută, o mică cădere, vedeți dacă intrați pe story, unul din simptome. Așa că, de câteva zile sunt din nou în Constanța, la terapia hiperbară.

Sunt oricum mult mai ok față de săptămâna trecută. Și mai ales după aceste ședințe, mă voi simți om din nou. Am de filmat, de lansat piese și o carte. Să fiu mămică cu normă întreagă și ‘nevastă’. Sper că din ce în ce mai sirenă și mai puțin băbuță. Da’ am noroc cu husband, că-i genul care mă dă cu Voltaren și intră cu mine la toate terapiile ca să mă țină de mână. Mi-a dat și geaca lui acum, să nu-mi înghețe șalele.

Așa că, după câteva zile de bocete cu muci, sunt din nou aici lângă oamenii în care am cea mai mare încredere că mă vor băga în revizie tehnică totală”, a povestit Adda.

Artista a mai dezvăluit și un episod pe care l-a avut la clinica unde a fost să se trateze, care a bucurat-o și i-a făcut ziua.

“Alaltăieri, la clinică, a ieșit o pacientă de la dr. Ion din cabinet. Eu eram în curte. A fugit plângând în hohote spre mine și m-a luat în brațe. Mi-a spus “Mulțumesc”. De 6 ani caută diagnosticul corect. Mi-a spus că a vorbit cu mine și că eu am îndrumat-o către dr Ion. Eu nu mai țineam minte. Atât de tare m-a strâns în brațe, de zici că eram prietene bune. Nu suntem prietene bune, suntem surori. Surori de suferință. Și ne uitam una în ochii celeilalte și nu era nevoie să spunem prea multe lucruri. Știam amândouă cât de tare ne doare și cât de greu e. Dar, în același timp liniștite că suntem pe mâini bune.

Cât de tare ne luptăm să rămânem întregi la cap și să vedem frumosul și binele. Mi-a mai spus că sunt cea mai puternică, un exemplu. Și eu i-am recunoscut că uneori habar n-am unde îmi sunt izmenele. Știu doar că sunt murdare de maro. Și că le spăl, apoi le port iar, până când inevitabilul se produce, din nou. Apoi le spăl iar. Și probabil că tocmai asta înseamnă puterea. Să îmi spăl izmenele de câte ori e nevoie. Sunt recunoscătoare pentru că niciodată, când “mi-am murdărit izmenele” nu am fost singură. Iar Doamne Doamne, îmi scoate în cale acei OAMENI, cu litere mari! Ce mă ajută să văd lumina!”, a mai adăugat Adda.