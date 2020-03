Noul material de studio al lui Lady Gaga are un titlu. Când va fi lansat

Artista a anunţat pe Twitter că viitorul album este intitulat „Chromatica” şi că acesta va fi lansat pe 10 aprilie. Materialul discografic va cuprinde 16 piese, Gaga este producător executiv, iar Michael Tucker (Bloodpop) este producător şi compozitor. Imaginea publicată de ea în mesajul de pe Twitter nu reprezintă coperta albumului, a precizat cântăreaţa. „Am făcut-o ca să vă bucuraţi de ea între timp”.

Welcome to “Chromatica”, coming April 10. Pre-order now ⚔️💓 https://t.co/GjJUC3PRWz

This is not the album cover but we made it for you to enjoy in the meantime 😘 pic.twitter.com/dz2KWt1MzN

— Lady Gaga (@ladygaga) March 2, 2020