O actriță din „Two and a Half Men”, membră a familiei regale britanice

Celebrul sitcom Two and a Half Men s-a bucurat de mare succes chiar și după ce Charlie Sheen a fost înlocuit cu Ashton Kutcher. Toată lumea l-a îndrăgit imediat pe carismaticul și chipeșul Walden Schmidt, un milirdar din domeniul IT.

Personajul lui Kutcher suferea după divorț. Acesta și-a revenit după ce a cunoscut-o pe Zoey, o brunetă focoasă cu accent britanic. Walden a cerut-o în căsătorie dar a fost refuzat.

Zoey din Two and a Half Men

Ei bine, puțini sunt cei care știu că actrița Sophie Winkleman, care a interpretat rolul lui Zoey în sezoanele 9 și 10 ale serialului Two and a Half Men, are legătură cu familia regală britanică. În septembrie 2009, Sophie s-a căsătorit cu Lord Frederick Windsor.

Analistul financiar britanic este unicul fiu al Prințului Michael de Kent, verișor al Regina Elisabeta a II-a. Deși este în mod oficial membră a familiei regale, într-un interviu pentru Insider, Sophie a mărturisit că a ales să-și păstreze numele fiindcă deja câștigase popularitate în cariera artistică.



Sophie Winkleman a căsătorită cu nepotul reginei

Fără titlul regal, nimeni nu și-a dat seama. „Oamenii din domeniu din America nu știau nimic despre asta pentru că vedeau doar Sophie Winkleman pe hârtie. Mergeam la audiție și primeam sau nu jobul”, a spus pentru Insider. Deși cariera ei de actriță a continuat, Sophie a rămas o membră implicată a familiei regale britanice.