O nouă separare în showbiz! Dansatoarea Oana Ioniță divorțează de actorul Florin Budnaru

Una dintre cele mai cunoscute dansatoare din România, Oana Daniela Ioniță, și-a anunțat decizia de a divorța de Florin Budnaru pe rețelele sociale.

Oana Daniela Ioniță a postat un mesaj pe pagina de socializare, prin care anunță despărțirea de soțul ei, după o căsnicie de 10 ani:

„La începutul acestui an am început procedura de divorț între mine și soțul meu. Decizia de a ne despărți a venit în urma diferențelor de viziune pe care le avem asupra lucrurilor. Sperăm să trecem cât mai ușor și repede prin acest proces de separare. Îmi doresc să am parte de discreție pentru mine și familia mea, vă mulțumesc că sunteți alături de mine!”

Oana și Florin au împreună doi copii, pe Isabel, în vârstă de 12 ani și pe Maxim, de 8 ani. Înainte de pandemie, familia se mutase în casă nouă, în zona Ghencea (București). Cei doi soți se arătau foarte bucuroși de această schimbare.

După mai mulți ani de lucru în televiziune, Oana a fondat o școală de dans- Dance Planet, unde instruiește grupuri de copii. „Am reuşit să creez un alt mediu în care să mă dezvolt şi să ridic nişte nume foarte mari la nivelul baletului. E vorba despre balerini care au reuşit să obţină burse în străinătate: la Monaco, la Teatrul Balşoi, la Kiev”, a declarat Oana într-un interviu pentru okmagazine.ro.

Sursa: Tabu.RO