OANA RADU S-A RECĂSĂTORIT! IMAGINI ÎN ROCHIA ATIPICĂ DE MIREASĂ

La mai bine de un an de la divorțul de Cătălin Dobrescu, Oana Radu s-a îndrăgostit de colegul ei din formație, toboșarul Șerban Balaban.

Oana Radu și Șerban Balaban s-au căsătorit la Mamaia, după ce, la finalul anului 2024, cei doi s-au logodit la Paris, în timpul unei escapade romantice.

Artista a ales o rochie cu care a reușit să iasă din tipare. În partea de sus a avut un corset alb, iar în partea de jos a avut o fustă mulată. Soțul artistei a fost și el foarte elegant, purtând un costum alb și o cămașă neagră.

Decorul pe care l-au ales cei doi a fost dincolo de așteptări. Oana Radu și Șerban Balaban au ales flori albe și artificii colorate. Buchetul de mireasă al Oanei Radu a fost realizat din flori albe și s-a încadrat perfect în decor.

„De când l-am întâlnit pe Șerban, simt că a meritat totul, că nu există nicio greutate, că nu a fost nimic greu. Că a meritat să trăiesc tot ca să am o astfel de fericire. Și dacă nu o să dureze, dacă Doamne ferește se termină, sunt fericită.

În relația cu Șerban îmi pare rău că nu pot să-i ofer încrederea asta oarbă pe care o merită. Din cauza trecutului, fără să vrei, ești mereu în gardă”, a recunoscut solista în podcastul lui Bursucu.

„Mă căsătoresc pe 4 septembrie. Ceremonia este în Mamaia pe plaja Azimuth. Cei mai apropiați oameni, 300 – 400.

Cică nașul plătește ținutele. O să am echipa mea de make-up și hairstyling acolo, pentru că o să-mi schimb și look-ul. Așa am visat eu! Lui îi ajunge un costum” a declarat Oana Radu, pentru Viva.ro.

Artista a apelat la ajutorul unui wedding planner pentru a organiza evenimentul, iar zilele trecute a vizitat locația împreună cu echipa sa pentru a stabili detaliile legate de scenă, invitați și atmosfera petrecerii.

Oana Radu, în vârstă de 31 de ani, radiază de fericire după ce a reușit să slăbească nu mai puțin de 13 kilograme în doar 20 de zile.

Sursa: Tabu.RO