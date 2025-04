OANA ROMAN A ÎMPLINIT 49 DE ANI: ”SUNT MAI FERICITĂ ȘI MAI LINIȘTITĂ CA NICIODATĂ”

Oana Roman a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 49 de ani și a declarat cu sinceritate că se simte mai fericită și mai împăcată ca niciodată. Vedeta a marcat momentul alături de prieteni apropiați și familie, cel mai important invitat fiind chiar tatăl său, fostul premier al României, Petre Roman.

Relația dintre Oana și tatăl ei s-a transformat semnificativ în ultimii ani. După pierderea mamei sale, Mioara Roman, cei doi au devenit mult mai apropiați. Invitată într-un podcast, Oana a vorbit deschis despre acest nou capitol din relația lor.

„Este o relație foarte bună. Isa îl iubește foarte tare pe tata și mă bucur că el a devenit mult mai prezent în viața noastră. Ea este foarte mândră de el și povestește la școală că a făcut lucruri mari pentru România – că a fost la Revoluție, că a ales imnul, că a semnat aderarea noastră în UE”, a spus Oana Roman, referindu-se la fiica ei, Isa.

“Azi, happy 49! Un 49 tare bun, cu visuri împlinite și liniște in suflet și în viata mea. Toate parca s au aliniat în sfârșit. Nu am viata perfecta dar am mult din tot ce am sperat și dorit. Mai am visuri de împlinit! Am un copil minunat, un tată minunat, fac ceea ce iubesc, muncesc cu bucurie în suflet și pun capul pe pernă cu sufletul curat și inima împăcată. Rămân dreapta și în picioare oricâte obstacole se ivesc și primesc și păstrez cu recunoștință oameni minunati în Viata mea. Mulțumesc Doamne pentru tot!”, a fost mesajul scris de Oana Roman.

Sursa: Tabu.RO