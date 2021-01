Oana şi Viorel Lis, părinţi pentru prima oară

Oana şi Viorel Lis sunt în culmea fericirii. Cei doi vor deveni părinţi pentru prima oară.

Vedeta a primit o veste mult aşteptată – i s-a aprobat certificatul de părinte adoptator.

Ea și Viorel Lis speră să fie sunați cât mai curând pentru a putea adopta un copil. Oana ştie că procesul este unul anevoios şi lung, dar va avea răbdare oricât este nevoie.

„Eu am făcut tot ceea ce ține de mine. Acum aștept să fiu sunată atunci când se întâmplă în sistem o minune. Mi se pare normal să dureze timp. Am văzut comentarii pe Internet de la unele persoane că durează mult. Și o femeie care rămâne gravidă, durează 9 luni până când își vede copilul. Nu mai spun că în zilele de astăzi femeile au probleme și durează 10 ani până să rămână gravide.

Adică pentru mine nu este nicio problemă că durează. Mi se pare normal să dureze, pentru că nimic în viață care este frumos și minunat nu vine de pe o zi pe alta. Eu am făcut tot ce ține de mine și acum aștept să intervină destinul, Dumnezeu. Bineînțeles că am învățat să am și răbdare. Nu aveam înainte. Îți dai seama, când ești tânăr nu ai răbdare în general. Dar eu am învățat să am și asta mă ajută”, a declarat Oana Lis la un post de televiziune.

La început, Viorel Lis s-a împotrivit unui copil, însă soția sa l-a convins că acest pas important le-ar putea face viața mai frumoasă. Deși este fertilă, Oana Lis a refuzat să facă inseminare și a ales varianta adopției.

„Eu nu sunt oricum infertilă nici la vârsta mea. N-am făcut copii până acum că nu am fost pregătită cu adevărat. Că găseam eu o cale. Chiar de la o emisiune au vrut să-mi plătească o inseminare … Consider că dacă îl faci, trebuie să te ocupi așa cum trebuie de el”, a mai spus Oana Lis.