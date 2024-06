Octavia Geamănu nu mai vrea vacanțe în doi cu soțul ei, Marian Ionescu

Octavia Geamănu și Marian Ionescu formează un cuplu de mulți ani. Cei doi au fost criticați de cei din jur având în vedere diferența de aproape 18 ani dintre ei. Cu toate acestea, știrista și soțul ei au demonstrat tuturor cât de mult se iubesc și formează o familie frumoasă.

Octavia Geamănu nu mai vrea vacanțe doar cu soțul ei, Marian Ionescu. Fosta prezentatoare a explicat și de ce.

„Cu Marian am fost o singură dată într-o vacanță planificată de mine, pentru că se voia a fi romantică. Am zis să fac și eu un cadou romantic: 3 zile la Roma. Ne-am dus dimineața la Roma, ne-am plimbat, m-a alergat Ionescu prin toată Roma. Pac, seara la 11.00 am ajuns la hotel și zice: “Ok, și noi mâine ce facem?” Cum adică ce facem? O luăm de la capăt, că practic azi m-ai alergat la toate punctele pe care le aveam pe listă! “A, nu, iubirea mea, exclus, lasă că te duc eu undeva!”

„La Amsterdam m-a dus! A sunat în seara aia, dimineața la 6.00 cum zburam noi la Amsterdam. Am ajuns epuizată, praf, ne-am plimbat prin Amsterdam, pe canal, am mâncat, pe la 7.00 am zis să ne și cazăm undeva, că practic m-ai alergat prin tot Amsterdamul. “Baby, dar noi mâine ce facem?” Cum adică, ce facem? O luăm de la capăt! “Nu, iubirea mea, te duc eu la Paris”. Și ia uite cum ne-am cazat noi în seara aia, pentru că la 11.00 am luat avionul spre Paris, am ajuns pe la 3.00- 4.00 dimineața, un zbor infernal. Eram terminată, plină de nervi, i-am zis: ‘oricum nu mai plec niciodată cu tine în vacanță romantică’. Mi-a ieșit pe nas vacanța aia. Și de atunci real, noi doi singuri nu am mai plecat niciunde, dar nici nu mai vreau”, a povestit, pentru UNICA.ro. Octavia Geamănu.

Octavia Geamănu a răbufnit pe rețelele sociale, după ce a fost criticată pentru faptul că ea și soțul ei, Marian Ionescu, au dormitoare separate. Mai multe persoane au criticat-o pentru modul în care alege să își trăiască povestea de iubire.

Acum ceva timp, Octavia Geamănu a mărturisit că ea și soțul ei au dormitoare separate, fiecare bucurându-se de spațiul personal.

